Uma grávida morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (21), na Rodovia Audifax Barcelos, Serra. Uellida Ferreira Miranda, 33 anos, estava sozinha em um veículo Astra de cor cinza e morreu ao bater de frente com um Fiat Uno vermelho, conduzido por outra motorista.

De acordo com informações passadas pela Guarda Municipal da Serra, o acidente aconteceu por volta das 8 horas, depois de um dos veículos invadir a contramão. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente e qual das duas motoristas teria feito a ultrapassagem indevida, já que a pista é de faixa contínua, ou se uma das vítimas acabou perdendo o controle do carro por algum motivo.

Pela posição dos veículos na pista, agentes da Guarda Municipal acreditam que a mulher de 43 anos, que dirigia o Fiat Uno vermelho, seguia no sentido Jacaraípe/Serra Sede. Já Uellida, estava na pista contrária. Com o impacto da batida, o Astra guiado pela grávida foi arremessado para fora da pista e parou no meio do mato.

Uellida morreu no local. Já a motorista do Fiat Uno foi socorrida por uma ambulância do Samu e encaminhada para Hospital Estadual Jayme Santos Neves, também na Serra. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

As duas motoristas seguiam sozinhas nos veículos. Além da PM e do Samu, o Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar socorro as vítimas. O corpo de Uellida foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. No local do acidente, conhecidos da vítima disseram que ela estaria no sexto mês de gestação.

Your browser does not support the audio element. Grávida morre e mulher fica ferida em acidente na Serra



