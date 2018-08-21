Uma grávida morreu e uma mulher ficou ferida em um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (21), na Rodovia Audifax Barcelos, Serra. Uellida Ferreira Miranda, 33 anos, estava sozinha em um veículo Astra de cor cinza e morreu ao bater de frente com um Fiat Uno vermelho, conduzido por outra motorista.
De acordo com informações passadas pela Guarda Municipal da Serra, o acidente aconteceu por volta das 8 horas, depois de um dos veículos invadir a contramão. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente e qual das duas motoristas teria feito a ultrapassagem indevida, já que a pista é de faixa contínua, ou se uma das vítimas acabou perdendo o controle do carro por algum motivo.
Pela posição dos veículos na pista, agentes da Guarda Municipal acreditam que a mulher de 43 anos, que dirigia o Fiat Uno vermelho, seguia no sentido Jacaraípe/Serra Sede. Já Uellida, estava na pista contrária. Com o impacto da batida, o Astra guiado pela grávida foi arremessado para fora da pista e parou no meio do mato.
Uellida morreu no local. Já a motorista do Fiat Uno foi socorrida por uma ambulância do Samu e encaminhada para Hospital Estadual Jayme Santos Neves, também na Serra. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
As duas motoristas seguiam sozinhas nos veículos. Além da PM e do Samu, o Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar socorro as vítimas. O corpo de Uellida foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. No local do acidente, conhecidos da vítima disseram que ela estaria no sexto mês de gestação.
Grávida morre e mulher fica ferida em acidente na Serra