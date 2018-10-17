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Acesso à 3ª Ponte

Grávida entra em trabalho de parto dentro de carro na Praia da Costa

Por causa do atendimento, a Rua Ceará - via de acesso à Terceira Ponte - precisou ser fechada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 11:53

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 11:53

Uma grávida entrou em trabalho de parto dentro de um carro na Avenida Carioca, na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (17). Segundo informações do agente da Guarda Municipal Patrick de Oliveira, a ocorrência aconteceu em frente a um shopping.
Por causa do atendimento, a Rua Ceará - via de acesso à Terceira Ponte - precisou ser fechada para que o trânsito na Avenida Carioca fluísse e a mulher conseguisse ser levada para o hospital. O tráfego no local é lento durante a manhã no sentido Vitória por causa do horário de pico. 
A Guarda Municipal acredita que a grávida tenha sido levada para um hospital da região. No local ninguém quis passar informação sobre o caso.
Com informações de Caíque Verli 

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