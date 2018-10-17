Grávida entra em trabalho de parto dentro de carro na Praia da Costa

Uma grávida entrou em trabalho de parto dentro de um carro na Avenida Carioca, na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (17). Segundo informações do agente da Guarda Municipal Patrick de Oliveira, a ocorrência aconteceu em frente a um shopping.

Por causa do atendimento, a Rua Ceará - via de acesso à Terceira Ponte - precisou ser fechada para que o trânsito na Avenida Carioca fluísse e a mulher conseguisse ser levada para o hospital. O tráfego no local é lento durante a manhã no sentido Vitória por causa do horário de pico.

A Guarda Municipal acredita que a grávida tenha sido levada para um hospital da região. No local ninguém quis passar informação sobre o caso.