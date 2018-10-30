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Reta da Penha

Grávida e motociclistas ficam feridos em acidente em Vitória

O Corpo de Bombeiros informou que os dois motociclistas estavam inconscientes quando foram socorridos pela ambulância do Samu e não há informações sobre o estado de saúde da gestante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 18:56

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 18:56

Gestante fica ferida em um acidente envolvendo quatro veículos na Reta da Penha, em Vitória. Crédito: Ouvinte | CBN Vitória
Uma gestante e dois motociclistas ficaram feridos em um acidente envolvendo dois carros e duas motos na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória. A colisão aconteceu por volta das 15h20 desta terça-feira (30), próximo ao Shopping Boulevard da Praia.
O Corpo de Bombeiros informou que os dois motociclistas estavam inconscientes quando foram socorridos pela ambulância do Samu e não há informações sobre o estado de saúde da gestante.
Guarda Municipal e a Polícia Militar também estiveram no local para atender a ocorrência. Devido ao acidente, uma faixa em cada sentido ficou interditada até às 15h55.
> Acompanhe a Central de Trânsito do Gazeta Online
Gestante fica ferida em um acidente envolvendo quatro veículos na Reta da Penha, em Vitória. Crédito: Ouvinte | CBN Vitória
 

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