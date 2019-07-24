Parto em ônibus

Grávida dá à luz dentro de ônibus do Transcol em Vitória

Parto aconteceu dentro de ônibus da linha 550; de acordo com equipe do Samu, mãe e filho passam bem

Publicado em 24 de julho de 2019 às 00:16 - Atualizado há 6 anos

Grávida dá à luz dentro de Transcol em Vitória Crédito: Internauta | Gazeta Online

Uma mulher de 32 anos, deu à luz dentro de um ônibus do Transcol na noite desta terça-feira (23), na Avenida César Hilal, em Vitória. O ônibus, que fazia a linha 500, saiu do Terminal de Vila Velha às 18h35, com destino a Itacibá, em Cariacica. Por volta das 18h50, quando o veículo passava próximo a uma uma concessionária de carros, passageiros perceberam que a gestante passava mal.

"O pessoal começou a gritar avisando ao motorista que ela não estava bem. Na hora, não percebemos que estava grávida, a barriga era pequenininha. Só depois, percebemos. Ela não conseguia falar, perdia os sentidos a todo momento, por conta da dor", relata a caixa Thais Oliveira Pereira, 30 anos, que ajudou no parto.

A mulher estava sentada nos fundos do ônibus. Segundo Thais, que estava sentada na parte da frente do coletivo, ao notar que a mulher estava grávida, ela pulou a roleta para ajudar a passageira. "Assim que a bolsa estourou, tiramos a calça dela, eu e outra mulher. Sabíamos que o bebê poderia nascer a qualquer momento. Quando me dei conta, ele já estava coroando", descreve.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez os primeiros atendimentos à mãe e ao bebê ainda dentro do coletivo. Os dois foram levados para uma maternidade particular de Vitória.

De acordo com Thais, a mãe mora em Cariacica Sede e este seria o terceiro filho dela. Ela falou sobre a emoção de ajudar no parto. "É um dia que nunca vou me esquecer. Tenho dois filhos e quem é mãe sabe a emoção que é participar de um momento desses. Ganhei meu dia, de verdade. Bom saber que é um menino lindo e saudável".

Segundo a equipe do Samu que atendeu à ocorrência, mãe e filho passam bem.

