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Acidente

Grave acidente entre ônibus, carro e moto deixa feridos em Vitória

Com o impacto, o motorista do carro foi lançado para fora do veículo, pois estava sem o cinto de segurança e está gravemente ferido, segundo a Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 19:45

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 19:45

Acidente na Rodovia Serafim Dezenri, em Vitória. Crédito: Luiz Fernando da Silva
Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus, um carro e uma moto na Rodovia Serafim Derenzi, próximo à Escola Viva, em Vitória. A colisão aconteceu por volta das 15h30 desta quinta-feira (25).
De acordo com o cobrador Carmelito Rodrigues de Souza Filho, que testemunhou o acidente, o carro seguia no sentido São Pedro e, ao chegar em uma curva, perdeu o controle, rodou na pista, colidiu contra o ônibus municipal da linha 211 - que estava no sentido contrário - e atingiu um muro.
Logo após, uma moto que vinha atrás acabou batendo no carro e foi parar debaixo do coletivo.
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Com o impacto, o motorista do carro foi lançado para fora do veículo, pois estava sem o cinto de segurança e está gravemente ferido, conforme a Polícia Militar. O homem foi encaminhado para o Hospital São Lucas. Os outros dois feridos, com menor gravidade, são o motociclista e uma passageira do ônibus.
Ainda segundo a Policia Militar, esse é o terceiro acidente no mesmo local só esse mês.
O Samuo Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal  também foram acionados para atender a ocorrência.
Devido ao ocorrido, o trânsito no local operou em sistema pare e siga até às 17h.
> Motociclista morre em acidente no Sul do ES
 

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