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Região Serrana

Grave acidente deixa quatro feridos em Afonso Cláudio

Com o impacto das batidas, o condutor de um dos veículos foi arremessado para fora do carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 15:23

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 15:23

Quatro pessoas ficaram feridas após três veículos de passeio colidirem no município de Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (5). O acidente aconteceu na rodovia ES-165, próximo ao distrito de Barcelos.
De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a colisão envolveu um Chevrolet Corsa, um Honda Civic e uma Fiat Strada. Segundo informações de populares, o Corsa invadiu a contramão, no sentido Venda Nova do Imigrante x Afonso Cláudio, e bateu no Civic. Em seguida, o Corsa rodou na pista e colidiu com a Strada. Os três veículos ficaram com a frente destruída.
Com o impacto das batidas, o condutor do Corsa foi arremessado para fora do veículo e ficou ferido. O condutor do Civic, que é policial militar, e a carona também tiveram ferimentos. O motorista da Strada relatou sentir dores.
Uma equipe dos bombeiros realizou, junto com o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), os primeiros trabalhos para estabilizar e entubar o condutor do Corsa, que foi encaminhado para tratamento médico em Vitória.
Já o militar estava consciente e sem risco de morte. Ele foi resgatado e levado para um hospital no município de Vila Velha. As demais vítimas, também sem risco de morte, foram conduzidas pela equipe dos bombeiros para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.

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