Grave acidente deixa quatro feridos em Afonso Cláudio

Quatro pessoas ficaram feridas após três veículos de passeio colidirem no município de Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (5). O acidente aconteceu na rodovia ES-165, próximo ao distrito de Barcelos.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a colisão envolveu um Chevrolet Corsa, um Honda Civic e uma Fiat Strada. Segundo informações de populares, o Corsa invadiu a contramão, no sentido Venda Nova do Imigrante x Afonso Cláudio, e bateu no Civic. Em seguida, o Corsa rodou na pista e colidiu com a Strada. Os três veículos ficaram com a frente destruída.

Com o impacto das batidas, o condutor do Corsa foi arremessado para fora do veículo e ficou ferido. O condutor do Civic, que é policial militar, e a carona também tiveram ferimentos. O motorista da Strada relatou sentir dores.

Uma equipe dos bombeiros realizou, junto com o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), os primeiros trabalhos para estabilizar e entubar o condutor do Corsa, que foi encaminhado para tratamento médico em Vitória.