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Acidente

Grave acidente deixa feridos na Reta do Aeroporto em Vitória

Três pessoas foram encaminhadas a hospitais da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 18:46

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 18:46

Acidente na Reta do Aeroporto, em Vitória, na tarde deste domingo (28) Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um grave acidente aconteceu por volta de 13h30 desde domingo (28), na Reta do Aeroporto, em Vitória. Um motorista em um carro branco perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio, depois invadiu o acostamento e a pista no sentido contrário. Em seguida, o carro bateu em outro de cor amarela que seguia em direção a Serra.
O motorista do carro branco foi levado com ferimentos para o Vitória Apart Hospital, em Carapina, na Serra. No outro veículo estavam mãe e filho, que também tiveram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. 
> BR 101: mulher morre atropelada em Linhares
Por volta de 16h15, os carros foram retirados do local. Guardas municipais estavam na área para fazer a limpeza da via e posterior liberação total da pista. 
> Leia mais matérias sobre Acidentes
 

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