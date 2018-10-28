Grave acidente deixa feridos na Reta do Aeroporto em Vitória

Um grave acidente aconteceu por volta de 13h30 desde domingo (28), na Reta do Aeroporto, em Vitória. Um motorista em um carro branco perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio, depois invadiu o acostamento e a pista no sentido contrário. Em seguida, o carro bateu em outro de cor amarela que seguia em direção a Serra.
O motorista do carro branco foi levado com ferimentos para o Vitória Apart Hospital, em Carapina, na Serra. No outro veículo estavam mãe e filho, que também tiveram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.
Por volta de 16h15, os carros foram retirados do local. Guardas municipais estavam na área para fazer a limpeza da via e posterior liberação total da pista.