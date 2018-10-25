Grande Vitória terá shows, arenas esportivas e novos quiosques no verão

As amigas Victória, Thaises e Lara curtem a Praia Secreta Crédito: Ricardo Medeiros

Faltam menos de dois meses para o verão, e os preparativos para a estação mais quente do ano estão a todo vapor. Shows, arenas esportivas, quiosques e muito agito são as promessas das prefeituras para atrair mais turistas e agradar a quem estiver na Grande Vitória.

Gostaria que tivesse mais shows nas praias. Seria uma coisa diferente das outras estações do ano, comentou a estudante de Enfermagem Victória Caroline de Freitas, de 22 anos. A jovem aproveitou a tarde de ontem, que parecia de verão, para curtir a Praia Secreta, em Vila Velha, com as amigas Lara Maria dos Santos, 20, e Thaises Goltara, 27.

Na Capital, a expectativa é a inauguração dos quiosques que estão passando por reformas na Praia de Camburi. De acordo com o diretor da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, Leonardo Khroling, o K2 e K6 já estão bem adiantados. Estamos trabalhando para aprovar todos os projetos de obras. As mudanças vão ser melhores para as pessoas curtirem a praia.

Segundo a Ecos Eventos, empresa que assumiu a gestão dos quiosques, até o verão quatro estabelecimentos vão estar repaginados: K1, K2, K3 e K6. O K1, inclusive, vai ser um beach club.

Outra novidade é que sete quiosques vazios vão ser ocupados na Curva da Jurema. Até o final de outubro um edital de ocupação vai ser lançado pela prefeitura.

Na parte musical, Vitória vai contar com o projeto Mar da Música que vai selecionar 32 apresentações para os meses de janeiro e fevereiro. Os músicos podem se apresentar sozinhos ou em duplas nas praias de Camburi e Curva da Jurema, além do aeroporto e da rodoviária. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de novembro, na sede da prefeitura. Os cantores selecionados vão receber R$ 2 mil.

ESPORTE

Com a grande movimentação no verão, a psicóloga Anna Di Bernardo e o amigo Roberto Rosetti esperam que a limpeza seja reforçada em Camburi. "Nós nos exercitamos aqui o ano todo e queremos encontrar a praia limpa", disse ela. Crédito: Ricardo Medeiros

Em Vila Velha, a arena esportiva e cultural vai ser montada na Praia da Costa assim como foi em 2018. O espaço ainda não tem data para começar a funcionar, mas vai ser aberto ao público e as atividades serão gratuitas. Vamos ter aulas de alongamento, de zumba, exercícios funcionais, circuitos, apresentações de bandas locais, aulas de artesanato, entre outras opções, disse o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Felipe Faria de Azevedo.

Na Serra, os balneários de Nova Almeida, Jacaraípe e Manguinhos vão concentrar os principais agitos da cidade. A expectativa é ter shows nacionais e locais, porém, a programação ainda não foi definida pela prefeitura. Além disso, a administração municipal também quer incluir sessões de cinema e de apresentações circenses nas praias. Na arena esportiva, em Jacaraípe, as pessoas vão contar com aulas de zumba, vôlei de praia, beach soccer e gincanas.

Também estamos com a ideia de fazer festivais de doces, de churrasco gourmet, além de novos talentos que estão iniciando na vida artística, disse o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Alessandre Motta.

A Prefeitura de Guarapari informou que vai contar com uma programação, no entanto, ainda não foi nada definido.

CRIANÇAS VÃO RECEBER PULSEIRAS NA PRAIA

O casal Rosival e Rosângela com Isabely, de 2 anos: mar agitado preocupa Crédito: Ricardo Medeiros

Para trazer mais segurança para as famílias curtirem o verão, todas as crianças que estiverem nas praias de Vila Velha vão ser identificadas com uma pulseirinha. Além da cor que vai determinar a área onde os pequenos estão, o acessório vai ter o telefone de contato do responsável para ser procurado caso a criança se perca.

Tivemos essa iniciativa no verão passado e certamente vai fazer parte do próximo. Também vamos ter um posto móvel de atendimento quando for necessário para casos de afogamento, explicou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Felipe Faria de Azevedo.

É justamente o mar agitado que preocupa a dona de casa Rosângela Felicidade, 24. Para entrar na água, só levo minha filha de 2 anos à Praia da Sereia. Lá, a água é tranquila.

No último verão, sete mil pulseiras foram distribuídas por guarda-vidas. Para 2019, 11 mil foram confeccionadas. Segundo a prefeitura, como a movimentação é intensa de banhistas, os postos de guarda-vidas vão contar com bandeiras com cores similares às pulseiras para facilitar a busca por crianças perdidas.

Na Serra, o secretário de Defesa Social, Jailson Miranda, disse que há uma expectativa de adotar a mesma iniciativa de Vila Velha. Tivemos uma reunião semana passada e esse assunto foi levantado. Nosso plano é identificar as crianças de até 12 anos.

GUARDAS-VIDAS

O atendimento dos guarda-vidas vai ser ampliado na Grande Vitória. A previsão é de que Vila Velha passe a contar com 130 profissionais, 20 a mais em relação ao efetivo atual. Além disso, nove postos de observação vão ser criados, com a inclusão de um serviço móvel que percorrerá os 32 km da orla do município com abordagens preventivas e salvamentos.

Na Capital, são 40 trabalhadores espalhados nas praias atualmente. O número vai dobrar para 80 salva-vidas, de acordo com a prefeitura.

Já na Serra, são 40 salva-vidas que atuam nas praias do município. Segundo Jailson Miranda, a expectativa é que mais 58 se formem e já passem a atuar no próximo verão.

PROGRAMAÇÕES E NOVIDADES

VITÓRIA

Quiosques

Quatro quiosques da Praia de Camburi, na Capital, vão estar de cara nova para o verão. Segundo a Eco Eventos, do K1 ao K6 vão funcionar os seguintes estabelecimentos: Beach Club, Gaivota, Regina Maris, Moqueka Prime, Panela de Barro e Caranguejo de Assis. O K7 vai ser um restaurante japonês no futuro.

Curva da Jurema

Sete quiosques que atualmente estão vazios vão ser ocupados. Até o final de outubro, um edital de ocupação vai ser lançado pela prefeitura da Capital.

Música

Cantores selecionados pela prefeitura vão fazer parte do projeto Mar da Música. As apresentações vão acontecer nas praias de Camburi e Curva da Jurema, além do aeroporto e da rodoviária.

VILA VELHA

Arena cultural e esportiva

Uma arena vai ser montada na Praia da Costa. A expectativa da Prefeitura de Vila Velha é que o espaço funcione por 30 dias. Ainda não há data para ser implantado. No local, vão ter aulas de zumba, alongamento, exercícios funcionais, circuitos, artesanato, entre outras atividades.

Arena itinerante

Com atividades culturais e esportivas, uma arena itinerante vai passar pelas regiões da Barra do Jucu, Ponta da Fruta e Terra Vermelha.

Pulseira para crianças

Todas as crianças nas praias vão ser identificadas com uma pulseira de acordo com a cor do posto de guarda-vidas perto de onde estiverem. Além disso, o acessório também vai ter o telefone de contato da família caso os pequenos se percam.

SERRA

Praias

Os balneários de Nova Almeida, Jacaraípe e Manguinhos vão concentrar os agitos da cidade.

Esporte

Uma arena esportiva vai ser montada na praia de Jacaraípe. No espaço, vão acontecer competições de vôlei de praia, beach soccer, além de gincanas e aulas de zumba. A expectativa é que artes marciais também façam parte da programação no local.

Música

Shows de bandas locais e nacionais vão se apresentar no verão, mas a programação ainda não foi definida pela prefeitura.

Cultura

Sessões de cinema e apresentações circenses nas praias também estão nos planos da prefeitura. A administração municipal também quer fazer festivais de comida e de artistas iniciantes.