Grande Vitória tem média de um assalto a ônibus por dia este ano

Grande Vitória tem média de um assalto a ônibus por dia em 2019 Crédito: Divulgação/Polícia Militar

assaltos a passageiros nos ônibus continuam sendo um problema que assusta os moradores da Grande Vitória. Números da Polícia Militar mostram que a quantidade de roubos a coletivos na região diminui, mas a média continua de praticamente uma ocorrência por dia. Nos primeiros 224 dias deste ano foram 220 assaltos registrados. No mesmo período do ano passado foram 329 – uma diferença de 109 assaltos a menos. Oscontinuam sendo um problema que assusta os moradores da Grande Vitória. Números da Polícia Militar mostram que a quantidade de roubos a coletivos na região diminui, mas a média continua de praticamente uma ocorrência por dia. Nos primeiros 224 dias deste ano foram 220 assaltos registrados. No mesmo período do ano passado foram 329 – uma diferença de 109 assaltos a menos.

Grande Vitória tem média de um assalto a ônibus por dia em 2019 Crédito: Divulgação/Polícia Militar

O comandante-geral da Polícia Militar no Espírito Santo, Moacir Barreto, afirmou que a quantidade de um assalto por dia é uma média esperada pelas forças de segurança do Estado. Segundo ele, acontecem cerca de 22 mil viagens de ônibus por dia na Grande Vitória.

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"A meta de qualquer órgão de segurança pública é chegar a zero (assaltos). Em um universo de 22 mil linhares e 1.500 ônibus, embora não seja o que a gente deseja, um roubo por dia é algo que se espera nesse universo", avaliou o comandante-geral da PM.

A nossa meta é que não haja roubo, mas a polícia não pode afirmar que chegaremos a zero. É a nossa meta Moacir Barreto, comandante-geral da PM

Para tentar diminuir a quantidade de roubos e aumentar a sensação de segurança, a Polícia Militar realizou uma operação com cinco dias de duração entre a terça-feira e o sábado da semana passada. Foram abordados mais de 500 coletivos e centenas de pessoas foram revistadas.

LOCAIS ESCOLHIDOS PARA OPERAÇÕES

O coronel Márcio Sartório, comandante do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM), explicou que as abordagens foram feitas em locais com mais registros de assaltos a ônibus.

Grande Vitória tem média de um assalto a ônibus por dia em 2019 Crédito: Divulgação/Polícia Militar

"Temos algumas áreas mais frágeis que merecem mais atenção. Em Vila Velha, na região da Ro

dovia do Sol, tem a Grande Terra Vermelha. Na área de Cariacica temos o Contorno de Vitória, nas proximidades de Flexal. Na Serra, na BR-101, entre Nova Carapina e Cidade Pomar é uma região que recebe bastante atenção. Em Vitória, temos a Avenida Beira-Mar e também a Ilha do Príncipe", explicou o coronel.

DOIS PRESOS DURANTE A OPERAÇÃO