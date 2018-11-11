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Vila Velha é a mais afetada

Grande Vitória tem 243 desabrigados ou desalojados, diz Defesa Civil

Região Metropolitana do Espírito Santo registra de queda de muro a deslizamento e rolamento de pedra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2018 às 21:22

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 21:22

Vila Velha é a cidade da Grande Vitória com mais desalojados e desabrigados: ao todo, são 139 vítimas das enchentes Crédito: PMVV/Divulgação
Dos desabrigados e desalojados que estão espalhados de Norte a Sul do Espírito Santo, 243 estão concentrados só na Grande Vitória. Vila Velha encabeça o ranking de vítimas registradas, com 110 desalojados e 29 desabrigados, de acordo com dados da Defesa Civil do município. Em seguida vem Cariacica, com 53 pessoas desalojadas, Vitória, com 11 desabrigados e 31 desalojados, e Serra, com 9 desalojadas.
No Estado inteiro, dados das Defesa Civil estadual e municipais dão conta de que 405 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas no Espírito Santo por conta das chuvas. 
Para ajudar nos atendimentos às vítimas, a Prefeitura de Vila Velha (PMVV) destaca que solicitou apoio da Marinha e do 38º Batalhão de Infantaria do Exército. Além disso, o órgão diz que mobilizou técnicos de todas as secretarias municipais para colaborarem com a logística dos trabalhos na cidade e reforçarem a equipe da Defesa Civil. 
O apoio da Marinha aumenta ainda mais a nossa capacidade de resposta às demandas da população
Coronel Oberacy Emmerich, secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha
Por toda a região Metropolitana do Estado, a Defesa Civil estadual e o Corpo de Bombeiros registram diversas ocorrências, que vão de deslizamentos de terra até quedas de muros, passando por rolamento de pedras e queda de árvores que chegam a comprometer até a distribuição de energia elétrica de alguns locais. 
> Vila Velha decreta situação de emergência
De acordo com a Defesa Civil estadual, em Vila Velha há vários pontos de alagamento e duas residências precisaram ser interditadas. Duas árvores de grande porte também estão em risco de queda e duas casas estão em observação no Morro do Boa Vista.
No município, 110 pessoas estão desalojadas e 29, desabrigadas, de acordo com levantamento da Defesa Civil da cidade. Grande parte das vítimas é encaminhada pela prefeitura a uma igreja de São Torquato. 
Alagamento em Cobilândia: bairro de Vila Velha é dos mais afetados do município Crédito: Bernardo Coutinho
VITÓRIA
Em Vitória, o Corpo de Bombeiros detalha que também há vários pontos de alagamento e registra queda de um muro na Praia do Canto. Aconteceram deslizamentos de terra em São Pedro, Fradinhos e Santa Tereza. Em Ilha das Caieiras e Santo Antônio, os barrancos que cederam acabaram destruindo muros.
> Escadaria e muro ficam comprometidos após deslizamento em Vitória
Na Capital, a Defesa Civil soma ao saldo das chuvas uma infiltração e risco de queda de um teto residencial no bairro Santos Dumont. O órgão afirma que em Vitória existem 11 desabrigados e 31 desalojados, até o boletim emitido às 17h deste sábado (10).
Em Jaburu, bairro de Vitória, dois deslizamentos de terra deixaram escadaria e muro de uma casa comprometidos neste sábado (10); Defesa Civil acompanha situação dos bairros da Capital e monitora situação dos imóveis Crédito: Sebastião Luiz do Carmo
CARIACICA
Em Cariacica, segundo a Defesa Civil, um rolamento de pedra foi registrado em uma empresa na região de Serra do Anil, próximo à Rodovia do Contorno, o que deixou duas vítimas em estado leve. Na cidade, um muro também caiu e um ponto de ônibus de Porto de Santana ficou comprometido com as chuvas.
Nos bairros Morada de Campo Grande e Valparaíso, ainda em Cariacica, houve deslizamentos de terra que não deixaram vítimas. Na Escola Alzira Ramos a EDP precisou ser acionada após uma árvore cair em fios de alta tensão. Para esta ocorrência, o Corpo de Bombeiros também foi chamado.
Alagamento em Vila Rica, bairro de Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho
Em Cariacica, 53 pessoas estão desalojadas.
SERRA
Na Serra, duas residência precisaram ser interditadas em José de Anchieta e Jardim Guanabara - uma em cada bairro -, segundo a Defesa Civil. Em Lagoa de Jacaraípe uma casa está alagada. Além disso, uma árvore caiu em Jardim Tropical.
Jardim Limoeiro, bairro da Serra Crédito: Gelson de Angeli
Ainda na Serra, Bairro das Laranjeiras é apontado pelo Corpo de Bombeiros como o local que registra mais focos de alagamento da cidade. No município, há 9 pessoas desalojadas.

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