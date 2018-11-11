Grande Vitória tem 243 desabrigados ou desalojados, diz Defesa Civil

Vila Velha é a cidade da Grande Vitória com mais desalojados e desabrigados: ao todo, são 139 vítimas das enchentes Crédito: PMVV/Divulgação

Dos desabrigados e desalojados que estão espalhados de Norte a Sul do Espírito Santo, 243 estão concentrados só na Grande Vitória. Vila Velha encabeça o ranking de vítimas registradas, com 110 desalojados e 29 desabrigados, de acordo com dados da Defesa Civil do município. Em seguida vem Cariacica, com 53 pessoas desalojadas, Vitória, com 11 desabrigados e 31 desalojados, e Serra, com 9 desalojadas.

405 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas no Espírito Santo por conta das chuvas. No Estado inteiro, dados das Defesa Civil estadual e municipais dão conta de que

Para ajudar nos atendimentos às vítimas, a Prefeitura de Vila Velha (PMVV) destaca que solicitou apoio da Marinha e do 38º Batalhão de Infantaria do Exército. Além disso, o órgão diz que mobilizou técnicos de todas as secretarias municipais para colaborarem com a logística dos trabalhos na cidade e reforçarem a equipe da Defesa Civil.

O apoio da Marinha aumenta ainda mais a nossa capacidade de resposta às demandas da população Coronel Oberacy Emmerich, secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha

Por toda a região Metropolitana do Estado, a Defesa Civil estadual e o Corpo de Bombeiros registram diversas ocorrências, que vão de deslizamentos de terra até quedas de muros, passando por rolamento de pedras e queda de árvores que chegam a comprometer até a distribuição de energia elétrica de alguns locais.

De acordo com a Defesa Civil estadual, em Vila Velha há vários pontos de alagamento e duas residências precisaram ser interditadas. Duas árvores de grande porte também estão em risco de queda e duas casas estão em observação no Morro do Boa Vista.

No município, 110 pessoas estão desalojadas e 29, desabrigadas, de acordo com levantamento da Defesa Civil da cidade. Grande parte das vítimas é encaminhada pela prefeitura a uma igreja de São Torquato.

Alagamento em Cobilândia: bairro de Vila Velha é dos mais afetados do município Crédito: Bernardo Coutinho

VITÓRIA

Em Vitória, o Corpo de Bombeiros detalha que também há vários pontos de alagamento e registra queda de um muro na Praia do Canto. Aconteceram deslizamentos de terra em São Pedro, Fradinhos e Santa Tereza. Em Ilha das Caieiras e Santo Antônio, os barrancos que cederam acabaram destruindo muros.

Na Capital, a Defesa Civil soma ao saldo das chuvas uma infiltração e risco de queda de um teto residencial no bairro Santos Dumont. O órgão afirma que em Vitória existem 11 desabrigados e 31 desalojados, até o boletim emitido às 17h deste sábado (10).

Em Jaburu, bairro de Vitória, dois deslizamentos de terra deixaram escadaria e muro de uma casa comprometidos neste sábado (10); Defesa Civil acompanha situação dos bairros da Capital e monitora situação dos imóveis Crédito: Sebastião Luiz do Carmo

CARIACICA

Em Cariacica, segundo a Defesa Civil, um rolamento de pedra foi registrado em uma empresa na região de Serra do Anil, próximo à Rodovia do Contorno, o que deixou duas vítimas em estado leve. Na cidade, um muro também caiu e um ponto de ônibus de Porto de Santana ficou comprometido com as chuvas.

Nos bairros Morada de Campo Grande e Valparaíso, ainda em Cariacica, houve deslizamentos de terra que não deixaram vítimas. Na Escola Alzira Ramos a EDP precisou ser acionada após uma árvore cair em fios de alta tensão. Para esta ocorrência, o Corpo de Bombeiros também foi chamado.

Alagamento em Vila Rica, bairro de Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho

Em Cariacica, 53 pessoas estão desalojadas.

SERRA

Na Serra, duas residência precisaram ser interditadas em José de Anchieta e Jardim Guanabara - uma em cada bairro -, segundo a Defesa Civil. Em Lagoa de Jacaraípe uma casa está alagada. Além disso, uma árvore caiu em Jardim Tropical.

Jardim Limoeiro, bairro da Serra Crédito: Gelson de Angeli