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FÉRIAS ESCOLARES

Grande Vitória: Praias e parques com reforço de segurança nas férias

Grande parte dos efetivos que atuam nas proximidades das escolas reforçará áreas onde há maior circulação de pessoas no período de férias, como parques, praias e praças
Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

09 jul 2019 às 15:21

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 15:21

Guarda Municipal de Vitória Crédito: Wilbert Suave
As férias do meio de ano das escolas públicas e privadas na Grande Vitória acontecem neste mês de julho para muitos estudantes capixabas. Durante esse período, o trânsito fica menos intenso e o trabalho das guardas municipais também é redirecionado. Grande parte dos efetivos que atuam nas proximidades das escolas reforçará áreas onde há maior circulação de pessoas no período de férias, como parques, praias e praças.
Na cidade da Serra, por exemplo, a segurança foi reforçada no Parque da Cidade, nas proximidades do bairro Laranjeiras. O local é procurado por muitas famílias para a prática de esportes e exercícios físicos, como corridas e caminhadas.
O secretário de Defesa Social da Serra, Maximiliano Werneck de Souza, explicou que a organização do esquema de segurança será diária, variando de acordo com a demanda de cada lugar. Nos dias de sol forte, por exemplo, as praias receberão atenção especial.
Grande Vitória: Praias e parques com reforço de segurança nas férias
"Essa análise será diária. A nossa equipe que está na rua vai verificar os locais que estão com um maior fluxo de visitas. Então, nós trataremos diariamente desses locais, para identificar os locais com um fluxo maior de pessoas", explicou o secretário.
LOCAIS COM MAIS SEGURANÇA EM VITÓRIA
Na cidade de Vitória, o secretário Municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, citou alguns dos locais que terão reforço de segurança neste período de férias, como a Parque da Pedra da Cebola, na Mata da Praia.
"Os parques da cidade, principalmente o Parque da Pedra da Cebola. A própria orla quando tempo ajuda, quando tem sol. O pessoal procura aquela região das orlas de Camburi e Curva da Jurema. A Ilha do Boi também tem praias muito procuradas nesse período", disse o secretário.
CARIACICA NÃO TERÁ MUDANÇAS
A Prefeitura de Vila Velha informou que durante as férias escolares a Guarda Municipal reforça o patrulhamento preventivo nos pontos de maior movimentação, como em centros comerciais, parques, praças e shoppings. A Guarda Municipal usará viaturas, motocicletas, policiamento a pé e de bicicleta, com o objetivo de prevenir qualquer ação criminosa.
Em Cariacica, a Secretaria Municipal de Defesa Social informou que não haverá nenhuma mudança na programação dos agentes de trânsito de Cariacica no período de férias.

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