Atenção

Grande Vitória enfrenta alagamentos após forte chuva na madrugada

BR 101 tem pontos completamente interditados na Serra e em Viana. Vários bairros têm registro de ruas completamente alagadas

Publicado em 18 de maio de 2019 às 10:20 - Atualizado há 6 anos

Alagamento em Laranjeiras, na Serra Crédito: Edson Cau

A chuva forte que cai desde a madrugada deste sábado (18) deixa diversos pontos de alagamento por toda a Grande Vitória. Na BR 101, há registros de interdição total em trechos em Viana e na Serra.

Na Serra, a Defesa Civil Estadual registrou a queda de muro sobre parte de uma residência na Vila Maria Nilber e vários pontos de alagamento pelo município. Já em Cariacica, o órgão relatou outra ocorrência de queda de muro em Sotema, e vários pontos também estão debaixo d'água.

VEJA FOTOS DE ALAGAMENTOS EM DIVERSOS BAIRROS

Em Vila Velha, o deslizamento de um talude atingiu parte de uma residência em Alvorada. Muitos pontos de alagamento também foram registrados no município. Em Vitória, um buraco abriu na parede de uma residência devido ao acúmulo de água, na escadaria Lorival Ferreira, no Centro de Vitória.

Em Guarapari e Viana muitos pontos de alagamento também foram registrados pela Defesa Civil Estadual. Ainda não há registro de desabrigados ou desalojados, nem um levantamento detalhado dos principais pontos de alagamento na região metropolitana.

BR 101

A PRF informou que há pontos de interdição total na BR 101 nos seguintes locais:

- km 266 - Serra/ES (supermercado Epa, no bairro José de Anchieta);

- km 298 - Viana/ES (posto Sete Belo, no bairro Marcílio de Noronha);

- km 303,8 - Viana/ES (Marmi Bruno Zanet, no bairro Ribeira)

TERCEIRA PONTE

Carros parados em frente ao acesso à Terceira Ponte, em Vitória Crédito: Reprodução / Rodosol

Imagens do site da Rodosol mostram carros parados no acesso à ponte, na Praça do Pedágio, sentido Vila Velha. A Rodosol confirmou que a pista está interditada para quem sai de Vitória por conta de alagamentos.

MAIORES ACUMULADOS DE CHUVA

Relatório da Defesa Civil emitido às 8h deste sábado (18) aponta os municípios com registro de maior acumulado de chuva nas últimas 24h. São eles:

1) Guarapari - 215.54mm

2) Cariacica - 214.45mm

3) Serra - 191.2mm

4) Vila Velha - 172.08mm

5) Vitória - 155.64mm

6) Viana - 127.2mm

7) Anchieta - 86mm

8) Aracruz - 77.32mm

9) Pedro Canário - 68.6mm

10) Fundão - 56mm

11) Pinheiros - 48.4mm

12) Santa Leopoldinha - 44.37

13) Alfredo Chaves- 41.4mm

14) Piúma - 41mm

ALERTA DE CHUVA FORTE CONTINUA

Chuva causa alagamentos e transtornos na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (17) um alerta, com grau de severidade grande perigo, para 35 cidades capixabas. O alerta é válido até as 12h de sábado (18).

De acordo com o instituto, a chuva pode chegar ao acumulado de 60 mm/h, com risco de alagamento, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

ALERTA DA MARINHA

A Marinha do Brasil emitiu alerta para ressaca no litoral do Sudeste para este sábado (18) e domingo (19).

Neste sábado (18), o mar deve estar agitado em todo litoral do ES, com ondas de 2, 5 metros a 3 m de altura. Já no domingo, o litoral Norte do Estado deve ser o mais agitado, com ondas de até 3 metros.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta