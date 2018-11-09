Grande Vitória: dia de forte chuva e caos no trânsito

Chuva forte provoca transtornos na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

novo alerta do Inmet, que é válido para 71 municípios do Estado. Entre os riscos potenciais estão: chuva forte entre 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Risco de alagamentos e deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios também foram destacados pelo instituto. Em um dia de forte chuva na Grande Vitória, às 21h30 de quinta-feira (8) o trânsito permanecia intenso e obstruído por conta de diversos pontos de alagamentos. Foi um dia de caos no trânsito. E vem mais chuva, segundo. Entre os riscos potenciais estão: chuva forte entre 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Risco de alagamentos e deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios também foram destacados pelo instituto.

OCORRÊNCIAS EM CARIACICA

Gazeta Online, em Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra e Viana. Por volta das 19 horas, uma grande rocha deslizou de um barranco na Rodovia do Contorno, em Cariacica, e duas pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu em um galpão de uma empresa em Serra do Anil. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as vítimas resgatadas sem lesões graves. Vários pontos com alagamento e trânsito foram destacados pelo, em. Por volta das 19 horas, umade um barranco na Rodovia do Contorno, em Cariacica, e duas pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu em um galpão de uma empresa em Serra do Anil. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as vítimas resgatadas sem lesões graves.

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após um barranco ceder e parte da rua Maria Preta, no bairro Rosa da Penha, ficou interditada. Também em Cariacica, um muro foi derrubadoe parte da rua Maria Preta, no bairro Rosa da Penha, ficou interditada.

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Ainda no município, a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pedro da Silva, localizada no bairro Porto de Santana, em Cariacica, ficou alagada e estudantes ficaram ilhados, na tarde desta quinta-feira (8).

O problema de alagamento na região de Porto de Santana e, principalmente na escola, é comum, de acordo com a costureira Elisângela Pampolim, de 37 anos. "Eu fico revoltada porque toda vez que chove aqui fica assim. Alagou sala, alagou tudo. Da última vez a cozinha de lá ficou toda alagada. A prefeitura fala que vai resolver e nunca resolve nada", desabafou.

Segundo ela, os alunos estão ilhados e não conseguem sair da unidade de ensino. "A escola tem dois andares e os professores têm que levar todo mundo pra cima quando chove assim. A gente fica com muito medo", finalizou.

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TERCEIRA PONTE "PAROU"

Na Terceira Ponte, muitos passageiros saltaram dos ônibus presos no congestionamento em cima da Terceira Ponte e seguiram a travessia a pé.

Gabriela Barcelos Muniz, atendente, estava dentro de um ônibus Transcol quando o motorista, já em cima da ponte, desligou o motor do veículo. "Até motoqueiro estava parando, está tudo alagado do lado de lá. Desci do ônibus e várias pessoas estavam andando na ponte nos dois sentidos, tanto para Vila Velha, quanto para Vitória", informou.

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ESPÍRITO SANTO EM ESTADO DE ALERTA

A Defesa Civil Estadual declarou estado de alerta no Espírito Santo nesta quinta-feira (8). Um boletim foi divulgado pelo órgão por volta das 18 horas mostrando que, na Grande Vitória, Viana foi o município que mais choveu nas últimas 24 horas, com o acumulado de 87.8 milímetros de chuva, seguido por Guarapari, com 84.81 mm.