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Chuva no ES

Grande Vitória: dia de forte chuva e caos no trânsito

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 00:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 00:08
Chuva forte provoca transtornos na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Em um dia de forte chuva na Grande Vitória, às 21h30 de quinta-feira (8) o trânsito permanecia intenso e obstruído por conta de diversos pontos de alagamentos. Foi um dia de caos no trânsito. E vem mais chuva, segundo novo alerta do Inmet, que é válido para 71 municípios do Estado. Entre os riscos potenciais estão: chuva forte entre 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Risco de alagamentos e deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios também foram destacados pelo instituto.
OCORRÊNCIAS EM CARIACICA
Vários pontos com alagamento e trânsito foram destacados pelo Gazeta Online, em Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra e Viana. Por volta das 19 horas, uma grande rocha deslizou de um barranco na Rodovia do Contorno, em Cariacica, e duas pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu em um galpão de uma empresa em Serra do Anil. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as vítimas resgatadas sem lesões graves.
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Também em Cariacica, um muro foi derrubado após um barranco ceder e parte da rua Maria Preta, no bairro Rosa da Penha, ficou interditada.
VEJA FOTOS
Ainda no município, a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pedro da Silva, localizada no bairro Porto de Santana, em Cariacica, ficou alagada e estudantes ficaram ilhados, na tarde desta quinta-feira (8).
O problema de alagamento na região de Porto de Santana e, principalmente na escola, é comum, de acordo com a costureira Elisângela Pampolim, de 37 anos. "Eu fico revoltada porque toda vez que chove aqui fica assim. Alagou sala, alagou tudo. Da última vez a cozinha de lá ficou toda alagada. A prefeitura fala que vai resolver e nunca resolve nada", desabafou.
Segundo ela, os alunos estão ilhados e não conseguem sair da unidade de ensino. "A escola tem dois andares e os professores têm que levar todo mundo pra cima quando chove assim. A gente fica com muito medo", finalizou.
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TERCEIRA PONTE "PAROU"
Na Terceira Ponte, muitos passageiros saltaram dos ônibus presos no congestionamento em cima da Terceira Ponte e seguiram a travessia a pé.
Gabriela Barcelos Muniz, atendente, estava dentro de um ônibus Transcol quando o motorista, já em cima da ponte, desligou o motor do veículo. "Até motoqueiro estava parando, está tudo alagado do lado de lá. Desci do ônibus e várias pessoas estavam andando na ponte nos dois sentidos, tanto para Vila Velha, quanto para Vitória", informou.
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VEJA VÍDEO
ESPÍRITO SANTO EM ESTADO DE ALERTA
A Defesa Civil Estadual declarou estado de alerta no Espírito Santo nesta quinta-feira (8). Um boletim foi divulgado pelo órgão por volta das 18 horas mostrando que, na Grande Vitória, Viana foi o município que mais choveu nas últimas 24 horas, com o acumulado de 87.8 milímetros de chuva, seguido por Guarapari, com 84.81 mm.
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