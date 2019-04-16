Home
Grande Vitória: 43 notificações por dia contra calçadas irregulares

Dados se referem às notificações do ano passado inteiro. Município da Serra lidera o ranking

CBN Vitória (92,5 FM)

Imagem de perfil de Caique Verli

Caique Verli

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de abril de 2019 às 16:53

 - Atualizado há 6 anos

Calçadas irregulares em Maruípe e em Jardim Camburi Crédito: Caíque Verli

As prefeituras da Grande Vitória emitiram um total de 15.802 notificações contra moradores por calçadas irregulares na região. Os dados se referem ao ano passado, e apontam para uma média de 43 notificações por dia. Cada município é responsável por fiscalizar e exigir normatização das calçadas, mas cabe ao morador construir as calçadas e mantê-las conservadas e acessíveis. O município da Serra lidera o ranking de notificações: 14.701 notificações de calçadas de janeiro a dezembro de 2018.

Grande Vitória - 43 notificações por dia contra calçadas irregulares

Os bairros mais notificados são Laranjeiras, Jacaraípe, Colina de Laranjeiras, Morada de Laranjeiras e Bairro de Fátima. Em Cariacica, foram 36 notificações, e em Vila Velha, 310.

Já Vitória teve 755 notificações. A maior parte em Jardim da Penha, Praia do Canto, Praia do Suá, Ilha do Boi e Maruípe. Postes, árvores e buracos no meio da travessia estão entre os obstáculos para os pedestres, principalmente para quem tem dificuldade de locomoção.

Daniela Oliveira dos Santos, dona de casa, mãe de duas crianças e grávida de dois meses, afirma que é quase impossível andar com carrinho de bebê pelas ruas de Maruípe.

"É horrível. Tem muito buraco e toda hora o carrinho trava. Você tem que levantar o carrinho. E se tiver compras, o carrinho fica muito pesado", relata.

ESTRUTURA

O secretário de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Marcio Passos, garantiu que a prefeitura fiscaliza e conscientiza os moradores sobre as irregularidades. Ele explicou sobre o que a calçada deve ter pra ser regular e garantir a acessibilidade do pedestre.

"Basicamente ela tem que possuir duas faixas, de percurso seguro que é aquela faixa lisa e sem nenhum obstáculo, e tem aquela de serviço que é onde se concentra o mobiliário urbano: o orelhão, uma árvore, um poste, uma sinalização semafórica", detalha.

Embora tenha esse alto número de notificações na Grande Vitória, a maior parte delas não se reverte em multas, como explica o secretario adjunto de Desenvolvimento Urbano da Serra, Alexandre Fiorotti.

"É um trabalho basicamente educativo, de convencer e sensibilizar o proprietário de terreno da necessidade de ter uma cidade acessível, com calçada plana, pra evitar acidente e permitir o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida", acrescenta.

FISCALIZAÇÃO

A multa para quem descumpre as regras da calçada acessível gira entre R$ 600 e R$ 700. Inicialmente, os fiscais da prefeitura abordam os moradores, notificam e dão um prazo de 60 dias para que o proprietário se regularize sem ser multado.

