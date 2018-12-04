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Descumprimento de ordem

Governo vai pedir multa de R$ 500 mil para rodoviários

Procurador-Geral do Estado, Alexandre Alves afirmou que também pretende pedir a ilegalidade do movimento grevista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 14:35

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 14:35

Terminal de Campo Grande vazio nesta terça Crédito: Kaique Dias
O Governo do Estado vai pedir na Justiça o aumento de R$ 200 mil para R$ 500 mil por dia da multa a ser paga pelos rodoviários por descumprimento da ordem judicial. A Determinação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) era de que 70% da frota circulasse nos horário de pico (de 6h às 9h e de 17h às 20h) e 50% no demais horários. Nesta terça-feira (04), segundo dia de greve, menos de 10% dos ônibus saíram das garagens.
Em coletiva realizada na manhã desta terça-feira (04), o procurador-Geral do Estado, Alexandre Alves, afirmou que também pretende pedir a ilegalidade do movimento grevista.
> Segundo dia de greve: acompanhe toda movimentação na Grande Vitória
"Imediatamente, agora pela manhã, nós vamos solicitar ao TRT que declare a ilegalidade da greve. Consequentemente, nós também vamos solicitar que designe um dia para que seja julgado esse dissídio com maior brevidade possível. Como está havendo um nítido descumprimento da ordem judicial, nós também solicitaremos um aumento da multa fixada para R$ 500 mil por dia", afirmou o procurador.
De acordo com o presidente da Ceturb, Alex Mariano, aproximadamente 90 ônibus, de um total de mil coletivos, saíram das garagens nesta terça (04). 
> TRT antecipa reunião de conciliação entre rodoviários e empresas
"Nós verificamos que, no melhor momento, tivemos 8% da frota circulando, aproximadamente 90 ônibus. Muita dificuldade na operação. Nos terminais não tem o sistema troncal, ligação de terminal para terminal. Já ordenei que os ônibus que estavam circulando fizessem a parte de alimentadores, para que as pessoas tivessem a opção de voltar para casa", explicou Mariano.
"Não houve bloqueio", diz PM
A decisão da Justiça determinava ainda que a força policial poderia agir caso as entradas dos terminais ou das garagens fossem bloqueadas, ou ainda trabalhadores que não queiram aderir ao movimento, fossem impedidos de trabalhar. Apesar disso, o secretário de segurança pública, Nylton Rodrigues, garante que não houve qualquer bloqueio.
Governo do Estado afirmou em coletiva de imprensa que vai pedir aumento da multa para rodoviários Crédito: Divulgação/Sesp
"Um desprezo às necessidades do povo capixaba, uma desconsideração com o povo do Espírito Santo. O sindicato dos rodoviários, ao desobedecer uma ordem judicial do TRT afeta, por dia, no transporte público, 700 mil pessoas. Numa ação irresponsável não permitiram que os ônibus saíssem para as ruas. Desde as 4 horas a PM está presente em todos os terminais, em todas as garagens, infelizmente a decisão da Justiça foi desrespeitada. Não houve nenhum tipo de bloqueio ou obstáculo para que os motoristas pudessem trabalhar, o que houve foi a decisão deles de não trabalhar", ponderou.
A próxima reunião entre rodoviários e empresas começou às 11 horas, uma vez que a audiência de conciliação que estava marcada para a tarde desta quarta-feira (05) foi antecipada para esta terça.
 

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