Governo se inspira no Ceará para ampliar cerco eletrônico no ES

O sistema trata-se de câmeras que leem e fotografam placas de veículos. Quando há restrição de furto e roubo e o veículo passa por uma das câmeras, o alarme toca na central de monitoramento

Publicado em 30 de abril de 2019 às 17:12 - Atualizado há 6 anos

Cerco Inteligente, na cidade de Vitória Crédito: Carlos Antolini

É do Ceará que pode surgir o modelo de cerco eletrônico que pode ser implantado em toda a Grande Vitória. O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Roberto Sá, foi ao estado nordestino para conhecer as tecnologias que são usadas por lá.

O sistema trata-se de câmeras que leem e fotografam placas de veículos. Quando há restrição de furto e roubo e o veículo passa por uma das câmeras, o alarme toca na central de monitoramento. Em Vitória, câmeras já são utilizadas com essa finalidade desde abril do ano passado, com 70 câmeras com sistema de monitoramento OCR (reconhecimento óptico de caracteres), que leem as placas e fotografam as traseiras dos veículos, gerando um banco de dados com todos os carros que passam pelas barreiras. Com isso, houve uma redução de 46% no número de roubos e furtos de veículos em Vitória entre o primeiro trimestre de 2018 e o primeiro trimestre de 2019.

O Espírito Santo analisa modelos usados no Ceará, que até então é considerado o mais adequado para o Estado, e São Paulo. Um diferencial do modelo usado no Ceará, segundo o secretário, é a parceria com a Polícia Rodoviária Federal, o que pode fazer com o que o sistema seja expandido para municípios próximos às divisas com outros Estados.

"Com a possibilidade de um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, já conseguimos ter acesso nas divisas do Estado. Ou seja, você já tem alguma coisa nos municípios que são limítrofes com outros Estados", afirma o secretário.

Roberto Sá, no entanto, ainda não deu um prazo para o início dessa expansão para a Grande Vitória. Disse que agora a equipe da pasta está envolvida em analisar a estrutura dos dois Estado que podem servir como inspiração.

"Já determinei no Ceará que meu subsecretário administrativo já voltasse e elaborasse um programa e um projeto. Então, tão logo esse projeto fique pronto, vamos avançar em duas frentes: uma mais formal com o convênio com a Polícia Rodoviária Federal e, se for o caso, com Ceará e São Paulo para troca de bases de dados também e outro é fazer levantamento de locais que precisariam receber câmeras, cabeamento e toda a estrutura elétrica para receber esses equipamentos", detalha.

Entre os municípios da Grande Vitória, Vila Velha disse que já iniciou as primeiras negociações com o Governo do Estado para implantação do cerco eletrônico no município. A Prefeitura de Cariacica abriu processo licitatório para contratação de empresa que prestará o serviço de cerco eletrônico inteligente, sem lastreamento, somado a um sistema de reconhecimento facial. A previsão de implantação é ainda em 2019. Já a Prefeitura da Serra disse que vai iniciar estudos para a utilização do cerco.

