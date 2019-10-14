Interditado há 15 meses

Governo promete entregar Terminal de Itaparica reformado até junho de 2020

O edital para a contratação da empresa responsável pela obras no terminal foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (14) pelo Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes)

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 11:55 - Atualizado há 6 anos

Cobertura do Terminal de Itaparica foi demolida Crédito: Caique Verli

O Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) publicou, nesta segunda-feira (14), o edital para a contratação da empresa responsável pela obras no Terminal de Itaparica, interditado desde julho de 2018.

O valor total estimado é de R$ 12,2 milhões. As intervenções têm previsão de durar 360 dias, segundo consta no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, mas o diretor-geral do Iopes, Luiz César Maretto, afirma que as obras devem demorar menos tempo, seis meses, e que o terminal deve ficar pronto ainda no primeiro semestre, ou seja, até junho de 2020.

Além da implantação de uma cobertura de lona tensionada, vai abranger uma reforma em toda a estrutura, incluindo a troca de instalação elétrica, da rede de captação de água de chuva e a reforma dos banheiros. A nova cobertura, de lona tensionada, dá mais conforto térmico para os passageiros, de acordo com o Iopes. A unidade terá duas entradas - além da atual, que fica na rodovia Darly Santos, o governo vai construir outra que ficará nos fundos e servirá de acesso a um conjunto habitacional em construção.

A empresa responsável pelas obras deve ser escolhida em novembro e a ordem de serviço dada no início de dezembro. Com a ordem de serviço, a empresa costuma iniciar a obra em 30 dias.

"Eu tenho dito sempre essa questão de 30 dias por conta das dificuldades que as empresas têm hoje de iniciar uma obra por uma série de circunstâncias. A empresa tem que fazer licenciamento ambiental se for o caso, tem que fazer contratação de pessoal. Você não contrata um operário de manhã para trabalhar à tarde, tem que fazer exame médico. Tem que montar canteiro" Luiz César Maretto Diretor-geral do Iopes

O Terminal de Itaparica foi fechado em julho de 2018, quando uma perícia contratada pela Ceturb/ES apontou indícios de subdimensionamento estrutural em relação ao projeto e estado crítico de corrosão nas peças estruturais. A cobertura da unidade foi demolida. O laudo orientou, à época, a interdição imediata do terminal, o que ocorreu no dia 28 de julho daquele ano.

Cerca de 45 mil passageiros de 33 linhas que foram remanejadas para os terminais de Vila Velha e do Ibes foram afetados com a interdição.

