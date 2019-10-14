Governo promete entregar Terminal de Itaparica reformado até junho de 2020

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 11:55
O Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) publicou, nesta segunda-feira (14), o edital para a contratação da empresa responsável pela obras no Terminal de Itaparica, interditado desde julho de 2018.
O valor total estimado é de R$ 12,2 milhões. As intervenções têm previsão de durar 360 dias, segundo consta no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, mas o diretor-geral do Iopes, Luiz César Maretto, afirma que as obras devem demorar menos tempo, seis meses, e que o terminal deve ficar pronto ainda no primeiro semestre, ou seja, até junho de 2020.
Além da implantação de uma cobertura de lona tensionada, vai abranger uma reforma em toda a estrutura, incluindo a troca de instalação elétrica, da rede de captação de água de chuva e a reforma dos banheiros. A nova cobertura, de lona tensionada, dá mais conforto térmico para os passageiros, de acordo com o Iopes. A unidade terá duas entradas - além da atual, que fica na rodovia Darly Santos, o governo vai construir outra que ficará nos fundos e servirá de acesso a um conjunto habitacional em construção.
A empresa responsável pelas obras deve ser escolhida em novembro e a ordem de serviço dada no início de dezembro. Com a ordem de serviço, a empresa costuma iniciar a obra em 30 dias.
O Terminal de Itaparica foi fechado em julho de 2018, quando uma perícia contratada pela Ceturb/ES apontou indícios de subdimensionamento estrutural em relação ao projeto e estado crítico de corrosão nas peças estruturais. A cobertura da unidade foi demolida. O laudo orientou, à época, a interdição imediata do terminal, o que ocorreu no dia 28 de julho daquele ano.
Cerca de 45 mil passageiros de 33 linhas que foram remanejadas para os terminais de Vila Velha e do Ibes foram afetados com a interdição.
