Governo pretende retomar obras da Rodovia ES-388, em Vila Velha

O trecho tem aproximadamente 23 quilômetros e foi separado em duas licitações, com um custo estimado de R$ 60 milhões

Publicado em 31 de julho de 2019 às 18:17 - Atualizado há 6 anos

Obra parada na ES 388, que liga Barra do Jucu a Riviera da Barra, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Há muitos anos os moradores da região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, aguardam a conclusão das obras da rodovia ES-388, que liga a Rodovia do Sol a BR-101, entre os bairros Riviera da Barra, em Vila Velha, e Amarelos, em Guarapari.

O trecho tem aproximadamente 23 quilômetros e foi separado em duas licitações. De acordo com o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, o contrato do trecho rural já foi assinado e a licitação para o trecho urbano deve ser publicada ainda em 2019. Luiz Cesar Maretto afirmou que a obra deve custar cerca de R$ 60 milhões.

"Na parte da rua é a implantação. É uma via que existe lá, é uma estrada de barro e que nós vamos fazer uma rodovia. Nós vamos finalizar aquilo que está iniciado. Tem uma parte que já está com base, nós vamos fazer iluminação, vamos fazer canteiros, baias de ônibus, vamos fazer drenagem, tudo aquilo que envolve uma rodovia", explicou Maretto.

Em relação a outros projetos em andamento pelo governo estadual, Luiz Cesar Maretto, adiantou que o edital de licitação para o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, deve ser publicado no início do mês de agosto. Também em Vila Velha, as obras da Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, serão realizadas apenas em 2020.

