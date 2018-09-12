Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Governo faz contrato com BNDES para 'destravar' obras de mobilidade
Transporte coletivo

Governo faz contrato com BNDES para 'destravar' obras de mobilidade

Obras 'famosas' como o Portal do Príncipe, Leitão da Silva e os corredores preferenciais para ônibus devem se beneficiar do dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 23:54

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 23:54

Projeto do Portal do Príncipe existe desde 2008 Crédito: Vitor Jubini
O Governo do Estado assinou nesta terça-feira (11) o contrato de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para investimento em obras de melhoria na infraestrutura viária e no transporte coletivo. São R$ 530,4 milhões do banco com contrapartida de R$ 202,8 milhões do Estado. Ainda não há previsão para o início das obras.
Segundo a subsecretária de Mobilidade Urbana da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop), Luciene Becacici, a prioridade será a continuidade das obras do Portal do Príncipe, na entrada Sul de Vitória, considerada a mais avançada. Como o período eleitoral não permite fazer licitações, a contratação da empresa deve ficar para dezembro.
O diretor do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-ES), Gustavo Perin, afirmou que o projeto ainda está sendo elaborado e, portanto, não há data definida para início ou fim das obras.
 OUTRAS FRENTES
Como o Gazeta Online já havia anunciado em julho, o dinheiro do financiamento do BNDES será utilizado ainda para implantação de faixas preferenciais para ônibus (BRS), modernização do Sistema Transcol - permitindo a integração com as linhas municipais de Vitória e Vila Velha - e construção de ciclovias entre Vila Velha e Guarapari.
A obra da Leitão da Silva também vai receber um aporte financeiro do banco no valor de R$ 93,5 milhões. De acordo com o DER, a previsão é de que as obras sejam finalizadas até o dezembro deste ano.
Ainda estão previstas obras de ampliação da BR 101 entre o viaduto da Vale e o Aeroporto de Vitória, melhoria na rodovia Carlos Lindenberg entre Cobi e o entroncamento com a rodovia Darly Santos e a construção do novo Terminal de Carapina, na Serra.
PACOTE DE INVESTIMENTOS
Veja em que projetos de mobilidade serão usados os R$ 530 milhões liberados pelo BNDES para o Estado:
Leitão da Silva
A obra está em etapa final. Com a ampliação, a avenida vai passar a ter seis faixas, três em cada sentido. Valor repassado: R$ 93,5 milhões.
Portal do Príncipe
Serão implantados mais 3,5 km de novas vias, com o objetivo eliminar a retenção de tráfego, melhorando a circulação de veículos e de pessoas na região. Valor: R$ 34,5 milhões.
BR 101
Ampliação do trecho entre o viaduto da Vale sobre a Estrada de Ferro Vitória-Minas e o trevo de acesso ao antigo Aeroporto de Vitória, com extensão de 3,9 km. Será implantada na região em frente ao Vitória Apart Hospital, em Carapina, Serra, uma passagem subterrânea de veículos para acesso ao Bairro de Fátima. Valor: R$ 125,2 milhões.
Lindenberg
Ampliação da capacidade da Rodovia Carlos Lindenberg, no trecho Cobi x Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Para dar maior fluidez ao trânsito na região e facilitar o acesso até o Terminal de Jardim América, também será construído um binário nos bairros Nova América x Vasco da Gama. Valor: R$ 76,5 milhões.
Terminais
Construção do novo terminal de Carapina, localizado na BR 101, próximo ao Viaduto da Vale, na Serra. Valor: R$ 59,3 milhões
Mais
Modernização dos terminais do Transcol, incluindo a implantação e ampliação de bicicletários. Construção de ciclovia na Rodovia do Sol, ligando Vila Velha a Guarapari e complementação da ciclovia na Rodovia Norte-Sul e revitalização de ciclovias já existentes. 
Governo assina contrato com BNDES para destravar obras de mobilidade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Diesel mais caro: o impacto do "não" das grandes distribuidoras no ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/04/2026
Imagem de destaque
Mulher é agredida pelo marido na frente dos filhos em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados