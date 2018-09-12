Governo faz contrato com BNDES para 'destravar' obras de mobilidade

Projeto do Portal do Príncipe existe desde 2008 Crédito: Vitor Jubini

O Governo do Estado assinou nesta terça-feira (11) o contrato de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para investimento em obras de melhoria na infraestrutura viária e no transporte coletivo. São R$ 530,4 milhões do banco com contrapartida de R$ 202,8 milhões do Estado. Ainda não há previsão para o início das obras.

obras do Portal do Príncipe, na entrada Sul de Vitória, considerada a mais avançada. Como o período eleitoral não permite fazer licitações, a contratação da empresa deve ficar para dezembro. Segundo a subsecretária de Mobilidade Urbana da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop), Luciene Becacici, a prioridade será a continuidade das, na entrada Sul de Vitória, considerada a mais avançada. Como o período eleitoral não permite fazer licitações, a contratação da empresa deve ficar para dezembro.

O diretor do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-ES), Gustavo Perin, afirmou que o projeto ainda está sendo elaborado e, portanto, não há data definida para início ou fim das obras.

OUTRAS FRENTES

Gazeta Online já havia anunciado em julho, o dinheiro do financiamento do BNDES será utilizado ainda para implantação de faixas preferenciais para ônibus (BRS), modernização do Sistema Transcol - permitindo a integração com as linhas municipais de Vitória e Vila Velha - e construção de ciclovias entre Vila Velha e Guarapari. Como oo dinheiro do financiamento do BNDES será utilizado ainda para implantação de faixas preferenciais para ônibus (BRS), modernização do Sistema Transcol - permitindo a integração com as linhas municipais de Vitória e Vila Velha - e construção de ciclovias entre Vila Velha e Guarapari.

A obra da Leitão da Silva também vai receber um aporte financeiro do banco no valor de R$ 93,5 milhões. De acordo com o DER, a previsão é de que as obras sejam finalizadas até o dezembro deste ano.

Ainda estão previstas obras de ampliação da BR 101 entre o viaduto da Vale e o Aeroporto de Vitória, melhoria na rodovia Carlos Lindenberg entre Cobi e o entroncamento com a rodovia Darly Santos e a construção do novo Terminal de Carapina, na Serra.

PACOTE DE INVESTIMENTOS

Veja em que projetos de mobilidade serão usados os R$ 530 milhões liberados pelo BNDES para o Estado:

Leitão da Silva

A obra está em etapa final. Com a ampliação, a avenida vai passar a ter seis faixas, três em cada sentido. Valor repassado: R$ 93,5 milhões.

Portal do Príncipe

Serão implantados mais 3,5 km de novas vias, com o objetivo eliminar a retenção de tráfego, melhorando a circulação de veículos e de pessoas na região. Valor: R$ 34,5 milhões.

BR 101

Ampliação do trecho entre o viaduto da Vale sobre a Estrada de Ferro Vitória-Minas e o trevo de acesso ao antigo Aeroporto de Vitória, com extensão de 3,9 km. Será implantada na região em frente ao Vitória Apart Hospital, em Carapina, Serra, uma passagem subterrânea de veículos para acesso ao Bairro de Fátima. Valor: R$ 125,2 milhões.

Lindenberg

Ampliação da capacidade da Rodovia Carlos Lindenberg, no trecho Cobi x Rodovia Darly Santos, em Vila Velha. Para dar maior fluidez ao trânsito na região e facilitar o acesso até o Terminal de Jardim América, também será construído um binário nos bairros Nova América x Vasco da Gama. Valor: R$ 76,5 milhões.

Terminais

Construção do novo terminal de Carapina, localizado na BR 101, próximo ao Viaduto da Vale, na Serra. Valor: R$ 59,3 milhões

Mais

Modernização dos terminais do Transcol, incluindo a implantação e ampliação de bicicletários. Construção de ciclovia na Rodovia do Sol, ligando Vila Velha a Guarapari e complementação da ciclovia na Rodovia Norte-Sul e revitalização de ciclovias já existentes.