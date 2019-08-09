Governo estuda usar antiga sede do Saldanha com secretarias

Prédio do Saldanha da Gama está sem uso desde 2013 Crédito: Vitor Jubini

Segundo Lenise, a possibilidade de ocupar o local está em fase de avaliação. No entanto, ela confirma a intenção da antiga sede do clube ser explorada pelo Executivo como sede de serviços administrativos e também como um espaço de uso turístico da população.

Your browser does not support the audio element. Governo estuda usar antigo prédio do Saldanha com secretarias

“Nós estamos avaliando a possibilidade de ter lá um espaço administrativo estruturante desse uso do imóvel, conciliando com a atividades de visita, entretenimento e pertencimento da população com esse espaço. É confirmado o interesse de avaliação desse espaço por parte do Governo do Estado”, explicou.

Antiga Sede do Saldanha da Gama, onde havia o projeto para ser erguido o Museu da Colonização do Espírito Santo. Crédito: Gazeta Online

O imóvel se enquadrou no plano do governo de utilizar imóveis do Centro Histórico de Vitória como sede administrativa de secretarias e órgãos estaduais . Uma visita foi feita no local esta semana para reconhecimento do espaço e estudos de como o prédio poderia ser utilizado também com vocação turística.

“A prefeitura de Vitória tem projetos para reforma feitos em anos atrás que estão sendo resgatados por nós para estimar o valor da obra, quanto seria essa obra no conjunto, quanto que precisaríamos investir para colocar em condições de uso administrativo e de visitação pública”, disse.

Questionada se a vocação turística do local seria a mesma planejada anteriormente - criando o Museu da Colonização do Solo Espírito Santense - a secretária afirmou que isso se tratava de um projeto do Sesc, mas não informou qual temática seria utilizada numa possível utilização do espaço. “Ainda estamos no campo das possibilidades, não há nada concreto. Estamos fazendo ensaios, o que seria possível e qual área que é possível”, afirmou.

PREFEITURA PROCURA REESTRUTURAÇÃO

Procurada, a prefeitura de Vitória - proprietária do prédio - confirmou o contato e uma possível disponibilização do local para o governo do Estado. Segundo o diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Leonardo Krohling, não só o governo estadual, mas também a União e a iniciativa privada estão sendo contactados para a reestruturação da antiga sede do clube.

Além disso, o diretor afirmou que continua mantendo conversas com o Sesc, que segundo ele, ainda não deu uma negativa definitiva sobre assumir o espaço.

FECOMÉRCIO: AGUARDANDO DEFINIÇÃO