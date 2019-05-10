Home
Governo Estadual anuncia projetos para entrega até o fim do mandato

No entanto, o governador Renato Casagrande destacou que uma possível dificuldade para o Estado pode ser o momento de incerteza econômica e política a nível nacional

CBN Vitória (92,5 FM)

José Carlos Schaeffer

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de maio de 2019 às 22:38

 - Atualizado há 6 anos

Governador Renato Casagrande entre a vice-governador Jaqueline Moraes e o secretário de Economia e Planejamento Alvaro Duboc na apresentação do Planejamento Estratégico Crédito: José Carlos Schaeffer

O governo do Estado apresentou, nesta sexta-feira (10), o planejamento estratégico definido para o mandato, que termina em 2022. O chefe do executivo estadual Renato Casagrande, acompanhando da vice-governadora Jaqueline Moraes e do secretário de Economia e Planejamento, Alvaro Duboc, falaram sobre os planos da equipe de governo para o Espírito Santo nos próximos quatro anos.

Foram divulgados 223 projetos prioritários divididos em nove áreas: Segurança em Defesa da Vida, Educação para o Futuro, Saúde Integral, Infraestrutura para Crescer, Gestão Pública Inovadora, Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Governo Estadual anuncia projetos para entregar até o fim do mandato

O governador Renato Casagrande afirmou que todas as obras paralisadas serão concluídas, com exceção das que tenham pendências judiciais. No entanto, uma possível dificuldade ao Estado pode ser o momento de incerteza econômica e política a nível nacional. "Eu tenho dito que se o Brasil for razoável, nós vamos bem aqui. A incerteza na economia e na política nacional pode ser um grande entrave para as nossas ações aqui".

No Planejamento estão obras e ações administrativas em todas as áreas. Na segurança, além da criação de delegacias e centrais de inteligência, foram anunciados a retomada de programas de inserção da Polícia Militar no dia a dia, como explica o secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc. "Na segurança nós vamos retomar o Patrulha da Comunidade, reorganizar os projetos de enfrentamento da violência contra a mulher, nós retomamos o programa Estado Presente", disse.

Entre os projetos da Educação, foi anunciada a continuidade do ensino em tempo integral na rede pública e a criação de mais vagas para a modalidade. "Na educação, vamos dar sequência e dobrar o número de escolas em tempo integral. Vamos organizar o pacto pela aprendizagem, uma ação importante do governo do estado que pode liderar junto com os municípios a educação na primeira infância".

Na área da saúde, foi anunciado o início da construção do Hospital Geral de Cariacica ainda este ano, além de mudanças na gestão da pasta, por um projeto já enviado à Assembleia Legislativa. "Enviamos para a Assembleia Legislativa uma proposta para poder reorganizar a gestão da saúde. Mas, paralelamente a isso, estamos tocando as ações para iniciar a construção do Hospital Geral de Cariacica ainda este ano".

Na infraestrutura, Renato Casagrande falou sobre grandes obras que já podem ser iniciadas ainda este ano, como o Portal do Príncipe, intervenções na região de Carapina, na Serra, e outros trechos da Grande Vitória. "Na Grande Vitória, vamos iniciar o Portal do Príncipe, certamente iniciaremos o investimento em Carapina. Vamos entregar a Alice Coutinho, vamos começar o km 0 da Rodovia Leste-Oeste, na entrada da Leste-Oeste, além de várias outras obras no interior do Estado".

O prazo de grande parte das ações, no entanto, não foi informado. Segundo o governo, os projetos agora serão estruturados junto com cada secretaria para a definição do cronograma, o que deve acontecer até o mês de junho.

