Governo e prefeitura não se entendem sobre obra na Leitão da Silva

Trecho em obras da Leitão da Silva onde está prevista drenagem Crédito: Fernando Madeira

As obras da Avenida Leitão da Silva, em Vitória, ganharam um novo capítulo que podem atrasá-las ainda mais. A Prefeitura de Vitória exige que o governo execute a obra de macrodrenagem contra alagamentos da Avenida César Hilal até a Rio Branco, enquanto o Estado não tem interesse em fazer o projeto na região.

Caso o projeto seja realizado, a previsão de conclusão das obras é para 2019. Do contrário, a avenida é entregue em dezembro deste ano, mas a Prefeitura teria que realizar o trabalho já previsto no contrato de duplicação da avenida, gerando um gasto duplo de dinheiro público.

O secretário municipal de Obras e Habitação, Sérgio Sá, explica que o projeto de macrodrenagem foi proposto pelo governo do Estado e aprovado pela Prefeitura de Vitória em 2015. No trecho da Avenida César Hilal até a Rio Branco, contempla uma galeria, de 2,5m por 1,5m, que ficaria complementar à galeria existente, e também duas caixas de transição  que servem como passagens de águas pluviais da Rio Branco e da César Hilal que iriam se canalizar na Leitão da Silva.

A César Hilal tem um histórico de alagamento. Deixar de realizar o projeto de macrodrenagem, é jogar dinheiro público no lixo. A população sairia perdendo porque é uma obra importantíssima para resolver o problema de alagamentos. Eles estão há anos executando a obra. Não faria sentindo ter que mexer novamente no futuro. O que nós queremos é que eles cumpram o contrato, disse.

No entanto, o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), Gustavo Perin de Medeiros, disse que tem interesse em executar apenas a parte da ciclovia, pavimentação e sinalização. O argumento é que a macrodrenagem não resolveria os alagamentos da região sem que ela estivesse interligada com dois projetos da prefeitura, que não tem previsão para serem feitos: uma galeria na Rio Branco e caixa de acumulação de água sobre o estacionamento da Secretaria de Estado da Educação.

Em 2015, o que nos foi passado é que o projeto da prefeitura estava sendo elaborado. Mas, depois, ficamos sabendo que o contrato com a empresa foi rescindido. As obras de macrodrenagem causariam muitos transtornos para não terem utilidade. Eu não tenho interesse em fazer, mas, se a prefeitura insistir, terei que realizar por estar no contrato.

LIBERAÇÃO

A intenção do governo é que a Prefeitura de Vitória liberasse o trecho da avenida César Hilal até a Rio Branco e, também, da César Hilal até a Beira-Mar, de uma vez, para pavimentação, ciclovia e sinalização. Mas a Prefeitura de Vitória decidiu que só vai liberar o trecho da César Hilal até a Rio Branco para realização da obra de macrodrenagem. Apenas com a conclusão desta é que o outro trecho será liberado.