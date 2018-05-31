Governo do Estado decreta ponto facultativo nesta sexta-feira

Governo do Estado decreta que esta sexta-feira (1º) será ponto facultativo Crédito: Fernando Madeira

O Governo do Estado informou nesta quinta-feira (31) que nesta sexta-feira (1º) será ponto facultativo em todas as repartições públicas do Poder Executivo do Estado. O decreto com a decisão foi publicado numa edição extra do Diário Oficial, nesta quinta-feira (31).

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Amedida exclui os órgãos que desempenham serviços essenciais aos cidadãos. Desta forma, funcionarão normalmente aqueles cujas atividades são em regime de escala ou que não admitem paralisação, bem como o Hemoes, as Farmácias Cidadãs e o Faça Fácil Cariacica.

O governador Paulo Hartung cumprirá agenda normal de trabalho durante o ponto facultativo.

PONTO FACULTATIVO TAMBÉM NO JUDICIÁRIO





Depois da decisão do governo do Estado, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) também decidiu decretar ponto facultativo na sexta-feira (1º):

Considerando que o Poder Executivo decretou na manhã deste 31 de maio ponto facultativo nesta sexta-feira;





Considerando também que outros órgãos públicos não funcionarão amanhã, o que pode dificultar o pleno funcionamento do Poder Judiciário Estadual,

O Presidente do Tribunal de Justiça,

Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, decide:

Decretar PONTO FACULTATIVO em todas as repartições subordinadas ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, no dia 1 de junho.

As horas de trabalho referentes a essa sexta-feira deverão ser compensadas na semana subsequente.

Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama

Presidente do Tribunal de Justiça