O Governo do Estado informou nesta quinta-feira (31) que nesta sexta-feira (1º) será ponto facultativo em todas as repartições públicas do Poder Executivo do Estado. O decreto com a decisão foi publicado numa edição extra do Diário Oficial, nesta quinta-feira (31).
Governo do Estado decreta ponto facultativo nesta sexta-feira
Amedida exclui os órgãos que desempenham serviços essenciais aos cidadãos. Desta forma, funcionarão normalmente aqueles cujas atividades são em regime de escala ou que não admitem paralisação, bem como o Hemoes, as Farmácias Cidadãs e o Faça Fácil Cariacica.
O governador Paulo Hartung cumprirá agenda normal de trabalho durante o ponto facultativo.
PONTO FACULTATIVO TAMBÉM NO JUDICIÁRIO
Depois da decisão do governo do Estado, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) também decidiu decretar ponto facultativo na sexta-feira (1º):
Considerando que o Poder Executivo decretou na manhã deste 31 de maio ponto facultativo nesta sexta-feira;
Considerando também que outros órgãos públicos não funcionarão amanhã, o que pode dificultar o pleno funcionamento do Poder Judiciário Estadual,
O Presidente do Tribunal de Justiça,
Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, decide:
Decretar PONTO FACULTATIVO em todas as repartições subordinadas ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, no dia 1 de junho.
As horas de trabalho referentes a essa sexta-feira deverão ser compensadas na semana subsequente.
Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama
Presidente do Tribunal de Justiça
Vitória, 31 de maio de 2018.