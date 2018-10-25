Governo desiste de terceirizar mais dois hospitais da rede estadual

Hospital Antonio Bezerra de Faria, em Vila Velha, será terceirizado pelo Estado Crédito: Vitor Jubini

O secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, justificou que o processo de administração por meio de Organizações Sociais de Saúde (OSs) estava gerando muita desinformação e que vai deixar que a equipe do governador eleito, Renato Casagrande (PSB), escolha ou não pelo processo de terceirização em mais dois hospitais.

Atualmente quatro hospitais da rede estadual são administrados por meio de OSs (Hospitais Central, Infantil de Vila Velha, Dr. Jayme Santos Neves e o de Urgência e Emergência). As unidades vão continuar sendo administradas pelas organizações. A intenção é que toda a rede estadual tenha esse modelo de administração.

A ideia inicial era de que o processo de terceirização de mais dois hospitais da rede fossem feito ainda nesta gestão. A primeira fase do edital incluía o envio de propostas de empresas que quisessem participar da gestão das unidades, porém os envelopes só serão abertos por Casagrande, de acordo com o secretário de saúde, caso ele opte pela administração terceirizada.

Ricardo de Oliveira declarou que a decisão de suspender o processo de terceirização surgiu como orientação do próprio governador do Estado, Paulo Hartung (PMDB). Segundo ele, o objetivo do atual governo é evitar fazer uma transição desconfortável para a próxima gestão.

ADMINISTRAÇÃO TERCEIRIZADA

Na gestão por meio de OSs, o edifício continua sendo do governo, porém toda a administração é feita por meio das organizações privadas, que definem quem é contratado e adquire equipamentos para as unidades.

O secretário estadual da Saúde, Ricardo de Oliveira, afirma que essa é a alternativa para tornar a gestão mais eficiente, uma vez que, segundo ele, os processos para compras, contratação e manutenção são mais rápidos do que o imposto pela legislação ao setor público.

A convocação de OSs credenciadas para estabelecer a parceria com o Estado para os dois novos hospitais foi publicada em dois editais: nos dias 24 (Silvio Avidos) e 28 de setembro (Bezerra de Faria). As propostas seriam apresentadas até a semana que vem.

A partir de então, a secretaria avaliaria os projetos e decidiria pelas OSs que demonstrassem ter melhores condições para gestão dos hospitais. O contrato seria assinado logo em seguida, quando seriam estabelecidas metas que o governo deveria acompanhar o cumprimento.

PROTESTO CONTRA TERCEIRIZAÇÕES

Segundo a diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Espírito Santo, a técnica em ortopedia Cynara Azevedo, os exemplos de terceirização na área da saúde não deram certo em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás.

A caminhada seguiu até o Pronto Atendimento da Glória, que também tem administração feita por uma organização terceirizada. Os manifestantes foram para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, também em Vila Velha, onde o ato terminou.