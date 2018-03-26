Governo decreta ponto facultativo na quinta; veja o que abre no feriado

Supermercados e shopping terão horários diferenciados no feriadão Crédito: Gazeta Online

O Governo do Estado decretou ponto facultativo na quinta-feira (29), véspera do feriadão da Semana Santa. A decisão saiu no Diário Oficial desta segunda-feira (26). Veja abaixo como vão funcionar as prefeituras da Grande Vitória e a programação para shoppings, supermercados e bancos, que terão horários especiais a partir desta quinta.

PREFEITURAS

Vitória

A Prefeitura de Vitória decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (29), conforme publicação no Diário Oficial desta terça (27), e, com o feriado da Sexta-feira da Paixão (30), o expediente nas repartições administrativas da Prefeitura de Vitória será retomado apenas na segunda-feira (2). Os serviços essenciais vão funcionar em regime de plantão, como Pronto-Atendimentos da Praia do Suá e São Pedro, Guarda Municipal e Defesa Civil (98818-4432).

Fala Vitória 156

Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade.

Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito online no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Defesa Civil

Realiza plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

Disque-Silêncio

O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.

Coleta de lixo e limpeza

O serviço de coleta de lixo funcionará normalmente, de acordo com os horários estabelecidos para cada bairro. O serviço de varrição de ruas não é executado nos feriados.

Parques

Os parques urbanos e naturais irão funcionar normalmente.

Central de Serviços

Central de Serviços manterá o seu plantão. As solicitações de demandas emergenciais, devem ser encaminhadas para o Fala Vitória 156 ou pelo aplicativo Vitória Online.

Casa do Cidadão

O Centro Integrado de Cidadania de Vitória (CIC), mais conhecido como Casa do Cidadão, reabrirá as portas para o público na segunda-feira (2).

Escolas

Não haverá aulas na rede municipal de ensino na quinta (29) e sexta-feira (30).

Saúde

Manterão o plantão 24 horas:

O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III

Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas.

O plantão da Vigilância Epidemiológica também irá funcionar, das 8 às 16 horas, podendo ser acionado pelo telefone 3132-5019.

As unidades de saúde não funcionam.

Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha informa que a próxima sexta-feira (30) será feriado. Os setores administrativos não funcionarão. Porém, a execução de serviços essenciais, como os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia, o Hospital Maternidade da Mulher (localizado em Cobilândia), a Guarda Municipal, a coleta de lixo, o auxílio-funeral, os abrigos municipais e a abordagem social funcionarão normalmente.

Durante a sexta-feira da Paixão os serviços públicos também poderão ser solicitados via Ouvidoria Inteligente, no telefone 162 ou online.

Sexta-feira da Paixão (30)

Saúde

Os prontos atendimentos da Glória e de Cobilândia funcionarão normalmente, em regime de 24 horas.

O Hospital Maternidade de Cobilândia também terá plantão de 24 horas.

Serviços Urbanos

A coleta de lixo será feita normalmente.

Assistência Social

Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223.

Serviço funerário: 99717-0868.

Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita)  3391-5044 e João Calvino - 3139-9018 / 3149-9498 (Divino Espírito Santo).

Ouvidoria

Por telefone: 162 e serviço online.

Guarda Municipal

Plantão: 3219-9929

Defesa Civil

Plantão: 99895-0100 ou 199

Disque-Silêncio

Fiscalização: 162

Serra

A prefeitura da Serra decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (29). Neste dia e durante o feriado da Paixão de Cristo (sexta-feira, 30), os serviços essenciais da prefeitura da Serra vão funcionar normalmente. O expediente nas repartições públicas municipais retorna na segunda-feira, dia 2.

Veja o que vai funcionar em esquema de plantão:

Os serviços de urgência e emergência (UPA de Carapina, UPA de Serra-Sede e Maternidade de Carapina) funcionarão normalmente, com plantão 24 horas.

O serviço de coleta de lixo doméstico está mantido, de acordo com os horários de cada bairro, e o funcionamento dos cemitérios também, das 8 às 17 horas.

O Serviço Especializado em Abordagem Social vai realizar rondas das 8h às 20 horas, e pode ser acionado pelo telefone 9 9517-7869.

Disque-Silêncio e Denúncia Ambiental vão funcionar das 7 horas às 2 da madrugada, pelos telefones 0800-283-9780 e 99951-2321, para ambos os serviços.

Agentes da Defesa Civil, guarda-vidas, agentes de trânsito e da Guarda Civil Municipal também vão atuar normalmente.

Animais

Também há serviços de plantão para o recolhimento de animais no feriado. O morador só precisa observar em quais casos cada órgão atua para fazer o chamado.

Para recolhimento de animais de grande porte (como cavalo e boi) vivos que estiverem soltos na rua, sem dono, o telefone de plantão 24 horas da Secretaria de Serviços é o 99923-4312.

Já a Secretaria de Meio Ambiente recolhe animais silvestres vivos de pequeno porte, das 8 da manhã às 2 da madrugada, e os encaminha a projetos. Os telefones são o 99951-2321 e o 0800-283-9780.

Quem encontrar morcegos e macacos mortos, bem como cães de rua agressores ou atropelados, pode ligar para os telefones 3228-4709 e 3281-9288, ou 99843-2884, das 7 às 19 horas.

Cariacica

A Prefeitura de Cariacica decretou ponto facultativo nesta quinta-feira, dia 29 de março. Na sexta-feira (30) é feriado, conforme Lei Municipal 317/1967. Nestes dias não haverá expediente administrativo na Prefeitura, assim como nas unidades de saúde do município. No entanto, os serviços essenciais serão mantidos. Confira abaixo o que funciona e não funciona.

 O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage  que abriga os PAs Adulto e Infantil  funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.

 A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 17h.

 O Disque-Silêncio poderá ser acionado pelos telefones: 0800-283-9255, 98148-0319 e 3354-5817. O serviço funciona 24 horas.

 A Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.

 Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

 Na quinta-feira (29), os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) funcionam segundo o calendário escolar de cada unidade. Na sexta (30), não haverá aulas.

 O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302

Viana

De acordo com o calendário municipal, não haverá expediente administrativo na Prefeitura de Viana na quinta-feria (29) e na sexta-feira (30), em função do ponto facultativo e do feriado da Paixão de Cristo. Serão mantidos os serviços essenciais, como o plantão da Defesa Civil e o Pronto Atendimento, em Arlindo Vilaschi.

A coleta de lixo não será realizada na sexta-feira (30), mas será realizada normalmente na quinta (29) e sábado (31). Não haverá aula nas unidades de ensino da rede municipal nos dois dias. Durante o feriado, a equipe da Defesa Civil estará de plantão e poderá ser acionada pelo telefone (27) 9 9860-4360.

Coleta de lixo  funciona normalmente na quinta (29) e sábado (31)

Escolas municipais  não terá aula na quinta (29) e sexta-feira (30)

Atendimento ao contribuinte (Paço Municipal)  não haverá atendimento na quinta (29) e sexta-feira (30). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (02), a partir das 08 horas

Defesa Civil  mantido plantão na quinta (02) e sexta (03) no telefone 9 9860-4360

Agência de Empregos  na quinta (29) e sexta (30) não funciona. Volta normalmente na segunda (06), a partir das 08 horas

Centro de Qualificação Profissional - na quinta (29) e sexta (30) não funciona. Volta normalmente na segunda (06).

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que sexta-feira (30) é feriado para a rede bancária.

SHOPPINGS

Shopping Vitória

Sexta-Feira (30)

Lojas e estandes - obrigatório das 14h às 20h. Facultativo das 11h às 14h e das 20h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer - funcionamento normal das 11h às 22h

Cinemas - de acordo com os horários das sessões

Centro Médico e Odontológico - fechado

Sábado (31)

Lojas e estandes - funcionamento normal das 10h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer - funcionamento normal das 10h às 23h

Cinemas - funcionamento conforme horário das sessões

Centro Médico e odontológico - funcionamento normal

Domingo (1º)

Lojas e estandes - obrigatório das 14h às 20h. Facultativo das 11h às 14h e das 20h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer - funcionamento normal das 11h às 22h

Cinemas - funcionamento conforme horário das sessões

Centro Médico e Odontológico - fechado

Shopping Norte Sul

Sexta-feira (30)

Lojas - Abertura facultativa das 10h as 14h. Abertura obrigatória das 14h as 20h.

Praça de alimentação e quiosques - Abertura das 11h as 21h.

Cinema - Funcionamento normal.

Domingo (1º)

Lojas - Abertura facultativa das 10h as 14h. Abertura obrigatória das 14h as 20h.

Praça de alimentação e quiosques - Abertura obrigatória das 11h as 21h.

Cinema - Funcionamento normal.

Shopping Vila Velha

Quinta-feira (29)

Funcionamento normal.

Sexta-feira (30)

Lojas e quiosques  13h às 21h

Praça de alimentação e lazer  11h às 22h

Smart Fit  09h às 15h

Carrefour  09h às 21h

Cinema conforme programação da Rede Cinemark

Sábado (31)

Lojas e quiosques  10h às 22h

Praça de alimentação e lazer  11h às 23h

Smart Fit  09h às 15h

Carrefour  08h às 23h

Cinema - conforme programação da Rede Cinemark

Domingo (1º)

Lojas e quiosques  15h às 21h

Praça de alimentação e lazer  11h às 22h

Smart Fit  09h às 15h

Carrefour  Fechado

Cinema - conforme programação da Rede Cinemark

Shopping Boulevard

Quinta-feira (29)

Funcionamento normal.

Sexta-feira (30)

Praça de alimentação e lazer - das 11h às 22h

Lojas e quiosques - das 13h às 21h

Extrabom - das 10h às 21h

Cinema - Funciona conforme programação

Shopping Jardins

O Shopping Jardins promoverá uma oficina de ovos de Páscoa infantil com o chef Luciano Victal, no sábado dia 24, às 16 horas, na Praça de Alimentação. As vagas são limitadas, com turma de 20 crianças, com idade de 5 a 9 anos. As inscrições já estão abertas na recepção do Jardins, valor R$ 5,00. O Shopping Jardins fica na Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, nº 262, Jardim da Penha, Vitória. Informações: tel.: (27) 3314  5000

Horário de funcionamento no feriado da Páscoa

Sexta-feira (30)

Lojas e Quiosques - Fechados

Loja Cacau Show - Horário facultativo das 09h às 19h

Praça de Alimentação - Horário normal, das 11h às 23h

Sábado (31)

Lojas e Quiosques - Horário normal, das 10h às 22h

Praça de Alimentação - Horário normal, das 11h às 23h

Domingo (1º)

Lojas e Quiosques - Fechados

Praça de Alimentação - Horário normal, das 11h às 23h

Cine Jardins  Funciona conforme a programação no site

Shopping Laranjeiras

Sexta  feira (30)

Lojas, quiosques e praça de alimentação, das 10h às 20h.

Sábado (31)

Lojas e quiosques, das 9h às 20h, e praça de alimentação, das 10h às 23h.

Domingo (1º)

Não abre

Shopping Moxuara

Sexta-feira (30) e Domingo (1º)

Lojas e quiosques das 13h às 21h.

Praça de Alimentação das 11h às 22h.

Cinema funciona conforme a programação

Sábado (31)

Funcionamento normal.

Shoppings Mestre Álvaro e Montserrat

Sexta-feira (30) e Domingo (1º)

Lojas e quiosques das 15h às 21h

Praça de Alimentação das 11h às 22h.

Cinema funciona conforme a programação

Sábado (31)

Funcionamento normal.

Shopping Praia da Costa

Sexta-feira (30) e Domingo (1º)

Lojas e quiosques: 14h às 20h.

Praça de Alimentação: 11h às 22h.

Cinema funciona conforme a programação

Sábado (31)

Funcionamento normal.

SUPERMERCADOS

Rede Extrabom

Sexta-feira (30)

Lojas - Extrabom e Extraplus irão funcionar de 8h às 18h, exceto:

Loja Extracenter, em Guarapari, e Shopping Plaza Top Life, em Novo Horizonte, Serra: abrirão de 08h às 20h;

Loja Boulevard Shopping Vila Velha: abrirá de 10h às 21h.

Lojas de Colatina e São Silvano: lojas estarão fechadas.

Sábado (1º)

Lojas Extrabom e Extraplus: horário normal

Domingo (1º)

Nenhuma loja abre aos domingos

OK Superatacado

Sexta-feira (30)

As lojas do Ok Superatacado de Laranjeiras na Serra; de Maracanã, em Cariacica e de Santos Dumont, Vila Velha, funcionam das 8 às 18 horas.

A unidade do Shopping Moxuara, em Cariacica e o OK Hipermercado, de Vitória, funcionam das 9 às 20h.

Em Linhares, a loja estará fechada.

Sábado (31)

As lojas do Ok Superatacado da Serra, de Vila Velha, de Cariacica, de Linhares e o OK Hipermercado, em Vitória, funcionam das 8 às 22 horas.

Domingo(1º)