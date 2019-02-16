Governo decreta luto oficial de três dias pela morte de Dom Silvestre

Dom Silvestre Crédito: Chico Guedes/Arquivo Gazeta

falecimento do Arcebispo emérito de Vitória, Dom Silvestre Scandian, que ocorreu na madrugada deste sábado (16) em Juiz de Fora (MG). O decreto será publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (18). O Governo do Estado do Espírito Santo decretou luto oficial de três dias em decorrência dodo Arcebispo emérito de Vitória, Dom Silvestre Scandian, que ocorreu na madrugada deste sábado (16) em Juiz de Fora (MG). O decreto será publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (18).

O governador do Estado, Renato Casagrande, em postagem em suas redes sociais, lamentou a morte do líder católico. “Um grande líder que exerceu seu papel religioso, mas também cumpriu uma tarefa política das importantes em defesa dos princípios éticos e republicanos na gestão pública. Seu legado em defesa da vida e do amor ao próximo é orgulho para todos os capixabas. Siga em paz, Dom Silvestre”.

O arcebispo emérito de Vitória, Dom Silvestre Luís Scandian, morreu aos 87 anos na madrugada deste sábado (16). A informação foi confirmada pela Arquidiocese de Vitória. O velório, previsto para acontecer na tarde de hoje, vai ser realizado na Catedral Metropolitana da Capital.

Segundo a Arquidiocese de Vitória, a última missa de exéquias será neste domingo (17), às 15 horas. Depois o corpo será levado para sepultamento em Vila Velha, conforme desejo do próprio Dom Silvestre, junto ao túmulo de seus pais.

Por meio de nota, o arcebispo metropolitano de Vitória, Dom Dario Campos, e o chanceler do arcebispado, padre Renato Paganini, lamentaram a morte de Dom Silvestre. De acordo com eles, o arcebispo emérito de Vitória dedicou 67 anos de consagração religiosa, 60 nos de sacerdócio ministerial e quase 44 anos de vida como bispo que se completariam no próximo dia 22 de fevereiro, sendo destes, 20 anos dedicados ao pastoreio da Arquidiocese de Vitória.