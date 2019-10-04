Home
Governo avalia criar aplicativo de corrida para táxis do ES

A ideia foi dada por taxistas durante reunião com Renato Casagrande (PSB), no gabinete do governador

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 22:02

Governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) Crédito: Tati Beling/Ales

O governo estadual avalia a criação de um aplicativo público de corridas de táxi desenvolvido pela Prodest (Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo), sem ônus para os taxistas.

A ideia foi dada por taxistas durante reunião com Renato Casagrande (PSB), na tarde desta sexta-feira (4), no gabinete do governador, durante a sanção de uma lei em benefício da categoria: a que prorroga a isenção de ICMS para taxistas.

Durante a reunião com Casagrande, alguns representantes da categoria explicaram que, hoje, os taxistas precisam pagar uma taxa de 30% por corrida às empresas que mantêm os aplicativos particulares de táxis.

Ainda durante a reunião, a partir da sugestão dos taxistas, Casagrande telefonou para um técnico da Prodest para que o órgão comece a avaliar a viabilidade técnica da ideia.

“Eles [os taxistas] aproveitaram e colocaram a necessidade de uma opção de uma plataforma, de um aplicativo que possa atendê-los sem a cobrança de um percentual que eles têm que pagar em cada atividade que desenvolvem. Isso o governo vai avaliar”, afirmou o Casagrande, após a reunião.

A Gazeta perguntou a Casagrande se é tecnicamente viável a criação de uma plataforma como essa pelo governo.

“Não sei ainda. Eu pedi ao meu coordenador de tecnologia para que faça uma avaliação. Eles trouxeram o pleito, dizendo que algumas cidades grandes já estão utilizando isso, como o Rio de Janeiro e São Paulo. E então o nosso coordenador de tecnologia vai fazer essa análise”, disse.

