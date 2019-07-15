Transporte público

Governo anuncia segunda etapa da implantação do Bilhete Único

Nesta fase, haverá a migração dos cartões de usuários dos coletivos da Sanremo (Vila Velha) e dos "Verdinhos" (Vitória)

Publicado em 15 de julho de 2019 às 20:11 - Atualizado há 6 anos

O Bilhete Único Metropolitano vai integras os ônibus municipais ao sistema Transcol Crédito: Divulgação

O Governo vai anunciar nesta terça-feira (16) a segunda etapa da implantação do Bilhete Único Metropolitano, que visa integrar as linhas municipais de ônibus ao sistema Transcol. Nesta fase, haverá a migração dos cartões de usuários dos coletivos da Sanremo (Vila Velha) e dos "Verdinhos" (Vitória).

Para isso, foram instalados novos validadores no transporte público dos municípios de Vitória e Vila velha. O processo de reconfiguração dos cartões será o mesmo que ocorreu no sistema Transcol durante o mês de maio - primeira fase do projeto.

O cartão deverá ser apresentado nos dois validadores. Primeiramente, no validador atual (azul). Após o sinal sonoro, o passageiro deverá apresentar no validador novo (vermelho), até aparecer a mensagem “catraca liberada”. Esse procedimento deverá ser feito todas as vezes que o passageiro embarcar no coletivo. Assim, não será necessária a substituição dos bilhetes atuais. O prazo estimado para a adaptação é de 30 dias. Após a data, espera-se que os usuários desses sistemas possam utilizar o mesmo cartão para embarcar nos ônibus.

O anúncio será realizado por meio de coletiva de imprensa na Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop), às 9h. Estarão presentes o secretário da pasta, Fábio Damasceno, a secretária municipal de Transporte de Vitória, Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel, e o secretário municipal de Transporte de Vila Velha.

VALIDAÇÃO DOS CARTÕES

O usuário do sistema Transcol que perdeu o prazo para transferência de dados nos novos validadores ou não conseguiu realizar a operação, deve procurar um dos postos de atendimento do GVBus, localizados nos Terminais de Laranjeiras Vila Velha e Campo Grande, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e na Loja Central, em Vitória.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta