Ampliação

Governo anuncia mais 28 escolas de tempo integral para 2020 no ES

Atualmente, 36 colégios já contam com o modelo. O objetivo, segundo o governador Casagrande, é dar mais acesso à educação com qualidade

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 17:27 - Atualizado há 6 anos

O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Educação (Sedu), anunciou nesta quinta-feira (17) a implantação da educação integral em mais 28 escolas para 2020. Atualmente, 36 colégios já contam com o modelo. O objetivo, segundo o governador Renato Casagrande, é dar mais acesso à educação com qualidade.

NOVIDADES DO MODELO

Atualmente, há 36 escolas de Tempo Integral com turno único de nove horas e meia, atendendo 11.265 estudantes em 27 municípios. Para 2020, a previsão é de um total de 64 Escolas de Tempo Integral, sendo 46 com carga horária de nove horas e meia , com 15 delas integradas ao Curso Técnico e 3 de Tempo Integral Rural. Além das 46, outras 18 escolas funcionarão com carga horária de sete horas. A ideia é ofertar mais 11.450 novas vagas para alunos de 34 municípios.

O governador Renato Casagrande afirmou que a ideia é fazer que, até 2024, pelo menos 50% das escolas do Estado funcionem em tempo integral, com cerca de 25% a mais de matrículas para escolas que sigam esse modelo.

"A desigualdade social no Brasil é uma das maiores do mundo. O principal mecanismo para inibir isso é a educação para todos. Para isso, sabemos que temos um caminho longo a seguir. Cerca de 25 mil jovens deveriam estar cursando o ensino médio e estão fora da sala de aula. Nossa ideia é caminhar para um maior acesso à educação de qualidade e nosso maior desafio é ampliar o que temos feito na Educação Integral. Em 2019, já implantamos o modelo em 4 novas escolas. Em 2020 serão 28. Totalizando 32 escolas com ensino integral em dois anos", disse.

INVESTIMENTOS NAS ESCOLAS

Já o secretário de Educação, Vitor Amorim de Angelo, explicou que o objetivo para 2020 é elevar a qualidade de ensino integral na aprendizagem de Português, Matemática e Ciências, além de ampliar a qualificação para o mercado de trabalho.

"Entre os nossos objetivos, estão: melhorar a gestão democrática e diminuir as desigualdades nas redes de ensino, dando qualidade com equidade, sem perder o foco nos parâmetros avaliativos. Queremos ampliar a oferta de ensino integral; estender o tempo de permanência na escola; oferecer uma metodologia diferenciada de ensino; melhorar a aprendizagem e diminuir a evasão; e integrar o ensino médio com o técnico", afirmou.

O secretário completou que das 28 escolas que contarão com a Educação integral em 2020, 10 terão carga-horária de nove horas e meia e 15 serão no novo modelo de sete horas, todas integradas ao ensino técnico. Outras três seguirão o ensino integral rural de nove horas e meia, com modelo considerando as particularidades da educação no campo. Todas as escolas terão a possibilidade de uso do espaço para a Educação para Jovens e Adultos (EJA) no período da noite.

"As três escolas rurais que serão beneficiadas com o ensino integral são dos municípios Águia Branca, Vila Pavão e Boa Esperança. Parte do investimento nas unidades está na extensão da carga horária dos diretores das escolas que trabalham em mais de um turno, de 25h para 40h. Também iremos fortalecer as equipes de gestores nas escolas de maior porte", afirmou.

Governo anuncia mais 28 escolas de tempo integral para 2020 no ES Crédito: Elis Carvalho

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta