Glitter e bebidas podem gerar cobrança extra em app de transporte

Uber pede que passageiros evitem sujar veículos durante o carnaval Crédito: Divulgação | Pixabay

Quem sujar o carro do motorista da Uber nesse carnaval pode ter que pagar pela limpeza. Segundo o manual de utilização do serviço durante o Carnaval, o passageiro que sujar o veículo com glitter, maquiagem e bebidas, por exemplo, terá que reembolsar o motorista pela limpeza. Para evitar mais sujeira ainda, o manual aconselha que aqueles passageiros que estiverem "enjoados depois de tomar seus drinks", aguardem antes de chamar um carro. Eca!

A orientação é válida para todo o país. Segundo a companhia, o critério usado para o reembolso será a ocorrência de um problema que efetivamente impeça o motorista de continuar trabalhando, e ele precisará comprovar o caso. O condutor terá que tirar fotos do dano e enviar as imagens para o serviço de transporte. Além disso, será necessário comprovar a despesa com a nota fiscal do serviço de limpeza, e não haverá uma taxa limite de cobrança.

O passageiro será avisado da cobrança via mensagem pelo aplicativo ou através do recebimento de um aviso por e-mail. O cliente também poderá contestar a cobrança com a empresa.

OUTRAS ORIENTAÇÕES

O manual ainda orienta que os foliões evitem de encostar no motorista e fazer "brincadeiras que possam ser mal interpretadas". Já os motoristas são aconselhados a ter saquinhos dentro do carro e perguntar ao passageiro se ele quer parar, caso se sinta enjoado.