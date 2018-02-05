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Sujeira

Glitter e bebidas podem gerar cobrança extra em app de transporte

O passageiro será avisado da cobrança via mensagem pelo aplicativo ou através do recebimento de um aviso por e-mail
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 19:05

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 19:05

Uber pede que passageiros evitem sujar veículos durante o carnaval Crédito: Divulgação | Pixabay
Quem sujar o carro do motorista da Uber nesse carnaval pode ter que pagar pela limpeza. Segundo o manual de utilização do serviço durante o Carnaval, o passageiro que sujar o veículo com glitter, maquiagem e bebidas, por exemplo, terá que reembolsar o motorista pela limpeza. Para evitar mais sujeira ainda, o manual aconselha que aqueles passageiros que estiverem "enjoados depois de tomar seus drinks", aguardem antes de chamar um carro. Eca!
A orientação é válida para todo o país. Segundo a companhia, o critério usado para o reembolso será a ocorrência de um problema que efetivamente impeça o motorista de continuar trabalhando, e ele precisará comprovar o caso. O condutor terá que tirar fotos do dano e enviar as imagens para o serviço de transporte. Além disso, será necessário comprovar a despesa com a nota fiscal do serviço de limpeza, e não haverá uma taxa limite de cobrança.
O passageiro será avisado da cobrança via mensagem pelo aplicativo ou através do recebimento de um aviso por e-mail. O cliente também poderá contestar a cobrança com a empresa.
OUTRAS ORIENTAÇÕES
O manual ainda orienta que os foliões evitem de encostar no motorista e fazer "brincadeiras que possam ser mal interpretadas". Já os motoristas são aconselhados a ter saquinhos dentro do carro e perguntar ao passageiro se ele quer parar, caso se sinta enjoado.
Tanto o manual para passageiros quanto para motoristas, a Uber alerta para objetos esquecidos nos carros e orienta ambos a acessarem o site da empresa para fazer a devolução.

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