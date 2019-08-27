Home
>
Grande Vitória
>
Gerson Camata vai dar nome a trecho estadual da Segunda Ponte

Gerson Camata vai dar nome a trecho estadual da Segunda Ponte

Projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa e agora segue para análise do Executivo

Aline Nunes

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 22:20

 - Atualizado há 6 anos

Segunda Ponte: trecho que dá acesso a BR 262, ligando Vitória a Cariacica e a Vila Velha, poderá receber o nome do ex-governador Gerson Camata Crédito: Marcelo Prest

A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira (27) projeto que pretende dar o nome do ex-governador Gerson Camata ao trecho da Segunda Ponte que dá acesso a BR 262 e é de responsabilidade do Estado. Conhecido como "Viaduto do Príncipe (Dom João Batista da Mota e Albuquerque)”, a ligação de Vitória com Vila Velha e Cariacica passará a se chamar "Viaduto Governador Gerson Camata".

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

Tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados membros aprovaram por unanimidade a proposta de Marcelo Santos que, agora, segue para análise do Poder Executivo.

> Reforma da Segunda Ponte começa em até 30 dias e terá interdição

Gerson Camata foi assassinado há oito meses, na Praia do Canto, em Vitória. Aos 77 anos, o ex-governador estava sozinho quando foi baleado pelo ex-assessor Marcos Venicio Moreira Andrade, 66, mais conhecido como Marquinhos e com quem trabalhou por cerca de 20 anos.

A carreira política de Camata teve início em 1967, como vereador de Vitória, e na trajetória de mais de 40 anos, além de governador, foi também deputado estadual, federal e senador, função que exerceu por mais de duas décadas.

> Ex-governador do ES, Gerson Camata é assassinado em Vitória

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais