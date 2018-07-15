Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Gazeta Online leva assinantes para um jantar com o chef Juarez Campos
#somoscapixabas

Gazeta Online leva assinantes para um jantar com o chef Juarez Campos

Promoção vai premiar oito pessoas com um menu exclusivo, com moqueca capixaba, no dia 25 de julho. Para concorrer, envie sua foto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2018 às 23:36

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 23:36

especial
Você já pensou em ser convidado para um jantar exclusivo, pensado para você, onde o bom papo e os sabores que remetem ao Espírito Santo estivessem postos à mesa? Pois é: quem é assinante de A GAZETA/Gazeta Online tem esta oportunidade.
O Clube A GAZETA do assinante vai levar 8 pessoas, com direito a acompanhante, para um jantar especial na casa do chef Juarez Campos no dia 25 de julho, às 20 horas.
Para concorrer basta ser assinante dos planos Digital Clube ou Digital Premium e, no site do clube, enviar uma foto que mostre o quanto você é a-pai-xo-na-do por moqueca capixaba.
Este jantar faz parte das comemorações dos 90 anos da Rede Gazeta. Há nove décadas a Rede põe seus veículos à disposição do Espírito Santo, exibindo no jornal impresso, na TV, na internet e nas rádios o que há de melhor no Estado. E, é claro, não dá para falar dos capixabas sem falar do prato mais tradicional que existe na nossa culinária.
Juarez Campos vai receber convidados do Clube A GAZETA do Assinante Crédito: Divulgação
A gerente de Mercado Leitor da Rede Gazeta, Camila Rocha, explica que, neste momento de festa para a Rede Gazeta, nada melhor do que estar perto do público. "Queremos que o assinante participe conosco das comemorações de 90 anos. Este momento é uma oportunidade de estarmos mais próximos dos assinantes, de nos entendermos como parte desse movimento de identidade capixaba", afirma.
Se você ainda não é assinante de A GAZETA mas ficou com água na boca, assine agora e também conheça o regulamento da promoção.
CARDÁPIO QUE SERÁ OFERECIDO
Entrada
Souffle de Torta Capixaba
Prato principal
Risoto de Moqueca
Sobremesa
Torta de coco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.
Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES
Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda
IR 2026: saiba como obter restituição máxima sem risco de cair na malha fina
Ricardo Ferraço toma posse como governador no Palácio Anchieta
Veja quem vai chefiar o gabinete de Ricardo Ferraço

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados