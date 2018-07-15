Gazeta Online leva assinantes para um jantar com o chef Juarez Campos

Você já pensou em ser convidado para um jantar exclusivo, pensado para você, onde o bom papo e os sabores que remetem ao Espírito Santo estivessem postos à mesa? Pois é: quem é assinante de A GAZETA/Gazeta Online tem esta oportunidade.

O Clube A GAZETA do assinante vai levar 8 pessoas, com direito a acompanhante, para um jantar especial na casa do chef Juarez Campos no dia 25 de julho, às 20 horas.

site do clube, enviar uma foto que mostre o quanto você é a-pai-xo-na-do por moqueca capixaba. Para concorrer basta ser assinante dos planos Digital Clube ou Digital Premium e, no, enviar uma foto que mostre o quanto você é a-pai-xo-na-do por moqueca capixaba.

Este jantar faz parte das comemorações dos 90 anos da Rede Gazeta. Há nove décadas a Rede põe seus veículos à disposição do Espírito Santo, exibindo no jornal impresso, na TV, na internet e nas rádios o que há de melhor no Estado. E, é claro, não dá para falar dos capixabas sem falar do prato mais tradicional que existe na nossa culinária.

Juarez Campos vai receber convidados do Clube A GAZETA do Assinante Crédito: Divulgação

A gerente de Mercado Leitor da Rede Gazeta, Camila Rocha, explica que, neste momento de festa para a Rede Gazeta, nada melhor do que estar perto do público. "Queremos que o assinante participe conosco das comemorações de 90 anos. Este momento é uma oportunidade de estarmos mais próximos dos assinantes, de nos entendermos como parte desse movimento de identidade capixaba", afirma.

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CARDÁPIO QUE SERÁ OFERECIDO

Entrada

Souffle de Torta Capixaba

Prato principal

Risoto de Moqueca

Sobremesa