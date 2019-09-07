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Vitória

Galho de árvore cai e interdita rua na Praia do Canto

Dia amanheceu com a rua interditada em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2019 às 06:22

Publicado em 07 de Setembro de 2019 às 06:22

O galho de uma árvore de grande porte caiu em uma das principais ruas da Praia do Canto na manhã deste sábado (7). A queda aconteceu na esquina da Rua Eugênio Netto com a Avenida Desembargador Santos Neves.
O galho impede a passagem de veículos pelo local. Não há registro de prejuízos materiais ou vítimas.
Galho de árvore cai e interdita rua na Praia do Canto
De acordo com a Prefeitura de Vitória, a Secretaria de Meio Ambiente (SEMMAM) enviou uma equipe ao local para o recolhimento do galho. A Gerência de Áreas Verdes da SEMMAM efetua a caracterização, avaliação e monitoramento mensal da arborização urbana e, quando necessário, realiza a manutenção das árvores fazendo a poda de seus galhos e raízes

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