Galho de árvore cai e interdita rua na Praia do Canto

O galho de uma árvore de grande porte caiu em uma das principais ruas da Praia do Canto na manhã deste sábado (7). A queda aconteceu na esquina da Rua Eugênio Netto com a Avenida Desembargador Santos Neves.

O galho impede a passagem de veículos pelo local. Não há registro de prejuízos materiais ou vítimas.

De acordo com a Prefeitura de Vitória, a Secretaria de Meio Ambiente (SEMMAM) enviou uma equipe ao local para o recolhimento do galho. A Gerência de Áreas Verdes da SEMMAM efetua a caracterização, avaliação e monitoramento mensal da arborização urbana e, quando necessário, realiza a manutenção das árvores fazendo a poda de seus galhos e raízes