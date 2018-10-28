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Investigações

Gaeco vai a escola em Linhares após suspeita de boca de urna

Agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público Estadual, foram na escola estadual Emir de Macedo Gomes, no bairro Shell, para averiguar a denúncia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 19:11

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 19:11

Uma equipe do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), esteve na manhã deste domingo (28) em uma escola do bairro Shell, em Linhares, para investigar uma denúncia de boca de urna durante as eleições presidenciais.
A suspeita é que a boca de urna era realizada na Escola Estadual Emir de Macedo Gomes. Os agentes do Gaeco foram até o colégio para investigar a denúncia. O caso foi encaminhado para a promotoria eleitoral do município.

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