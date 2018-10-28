Gaeco vai a escola em Linhares após suspeita de boca de urna

A suspeita é que a boca de urna era realizada na Escola Estadual Emir de Macedo Gomes. Os agentes do Gaeco foram até o colégio para investigar a denúncia. O caso foi encaminhado para a promotoria eleitoral do município.
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