Furo em adutora é reparado e Cesan retoma abastecimento em 40 bairros

Reparos foram realizados no fim da tarde e o sistema já voltou a funcionar. Abastecimento será feito de forma gradativa nas próximas 24 horas. Enquanto a empresa identificava e solucionava o problema, o abastecimento de água estava interrompido para 188 mil pessoas

Publicado em 25 de julho de 2019 às 22:06 - Atualizado há 6 anos

Funcionários da Cesan trabalhando nos reparos da adutora Crédito: José Carlos Schaeffer

A adutora que se rompeu e causou a interrupção no abastecimento de água para mais de 188 mil pessoas, moradoras de 34 bairros de Vitória e seis de Vila Velha, passou por reparo feito por equipes da Cesan durante toda a quinta-feira (25). Por volta das 16h30, os serviços foram concluídos e o sistema voltou a abastecer as regiões das duas cidades. De acordo com a empresa, o funcionamento normal da rede será restabelecido, gradativamente, nas próximas 24 horas.

Tudo foi provocado por um furo na parte inferior da tubulação no trecho do bairro São Torquato, em Vila Velha, e isso fez com que a Cesan interrompesse o fornecimento de água ainda na noite de quarta-feira (24). Com a paralisação, muitas pessoas ficaram sem abastecimento durante todo o dia.

A dona de casa Isabel Costa teve que esperar o retorno da água para lavar roupas e utensílios de cozinha Crédito: José Carlos Schaeffer

No bairro Mário Cypreste, em Vitória, a dona de casa Isabel Costa, 52, teve que esperar o retorno da água para lavar roupas e utensílios de cozinha. “Eu não sabia, ficou tudo aí. A pia até o teto e eu não tinha como lavar. É um descaso total, né? Com a comunidade, com todos do bairro e em tudo que é lugar que deve ter faltado”, disse.

O aposentado Gerson Vieira disse que ele e os inquilinos ficaram prejudicados pela falta de água Crédito: João Henrique Castro

Morador do bairro Ilha de Santa Maria, o aposentado Gerson Vieira, 67, que possui casas de aluguel, disse que ele e os inquilinos ficaram prejudicados por conta da falta de água. “Bastante problemático. Prejudicou os inquilinos porque a caixa esvaziou cedo e a gente ficou sem água”, explicou.

O empresário Pedro Pereira ficou preocupado com a situação, já que tem filha recém-nascida e uma sogra idosa em casa Crédito: João Henrique Castro

O empresário Pedro Pereira, 49, ficou preocupado com a situação: além de ter uma filha recém-nascida e uma sogra idosa precisando de cuidados em casa, ele ainda estava fazendo obras no seu estabelecimento. “Eu estou em obra na minha residência, na minha empresa. Não tenho como trabalhar sem água. Bastante difícil. Ainda mais com filha pequena e sogra doente em casa”, relatou.

Outro que teve transtornos foi o autônomo Delani Nascimento, 56, morador de São Torquato. "Estamos sem água desde às 11 horas da manhã. Lá em casa tá tudo parado e a gente vai se virando como pode. Ainda tem uma pequena reserva", contou.

O autônomo Delami Nascimento também ficou sem água em casa Crédito: João Henrique Castro

Segundo o diretor operacional da Cesan, Rodolpho Có, os funcionários conseguiram identificar o furo na adutora no início da tarde. Os trabalhos de solda foram iniciados por volta de 14h, e às 16h30 o serviço foi concluído. Segundo a assessoria de comunicação da Cesan, o sistema já voltou a funcionar e o abastecimento será restabelecido, gradativamente, nas próximas 24 horas. A empresa orienta que as pessoas mantenham os reservatórios abastecidos e continuem fazendo uso responsável da água.

Esta reportagem contou com a colaboração do residente João Henrique Castro. Crédito: Divulgação

