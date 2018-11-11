Fundão é a cidade do ES em que mais choveu nas últimas 24h

O bairro Flor de Piranema 3 fica em Cariacica, cidade da Grande Vitória em que mais choveu nas últimas 24h Crédito: Internauta/Gazeta Online

De Norte a Sul, o acumulado das chuvas no Espírito Santo já deixa centenas de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Mas não é à toa: só nas últimas 24h, as cidades capixabas registraram milímetros de água acima do que é considerado habitual. Só em Fundão, cidade em que mais choveu nesse período, foram registrados 99,23 mm, segundo monitoramento da Defesa Civil estadual.

Apesar do volume alto, de acordo com o órgão, Fundão não registra nenhum desabrigado ou desalojado e também não sofreu quaisquer ocorrências. A segunda cidade do Estado em que mais choveu é Cariacica, com 83,85 mm, em seguida está Santa Maria de Jetibá, com 67,62 mm e Ibiraçu, com 66,3 mm.

Na prática, Vila Velha é considerado o município capixaba mais afetado pelas chuvas. No entanto, registrou um volume de água abaixo de 30 mm nas últimas 24h.

Em Vitória, o volume de chuva também ficou abaixo dos 30 mm. Já na Serra, a contagem atingiu 46,7 mm. Da Grande Vitória, Cariacica foi a cidade em que mais choveu.