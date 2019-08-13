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Marinha

Frente fria traz ventos de até 74km/h e ressaca ao litoral capixaba

É possível esperar ainda queda de temperatura e chuvas na maior parte do estado

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 15:30

Dr. Manoel Rocha

Dr. Manoel Rocha

Publicado em 

13 ago 2019 às 15:30
Fortes ventos podem chegar a até 74 km/h no ES Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo
Uma frente fria poderá trazer ventos fortes com intensidade de até 74km/h para o litoral do Espírito Santo, ao norte de Itaoca, distrito de Itapemirim, entre quarta-feira (14) à tarde e quinta-feira (15) à noite. Já ao sul de Itaoca, os ventos podem chegar a 60km/h. A informação é da Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia.
> Solução contra a seca no ES, obras em lagoas não saem do papel
Em decorrência dos fortes ventos, a agitação do mar pode provocar ressaca com ondas de 2,5 metros entre o estado do Rio de Janeiro e a Bahia, entre os dias 14 e 16.
Seguindo a previsão, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) haverá uma mudança nas condições de tempo nesta quarta-feira, com queda de temperatura e chuvas na maior parte do estado.
Na Grande Vitória, a temperatura mínima esperada é de 19º C e a máxima de 26º C. O frio mais severo pode ser esperado na região Serrana, com muitas nuvens, chuva e temperaturas que poderão variar entre 12º C e 23º C nas áreas mais elevadas.
> Caro Rio Doce, como é bom revê-lo!

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