Frente fria traz ventos de até 74km/h e ressaca ao litoral capixaba

Uma frente fria poderá trazer ventos fortes com intensidade de até 74km/h para o litoral do Espírito Santo, ao norte de Itaoca, distrito de Itapemirim, entre quarta-feira (14) à tarde e quinta-feira (15) à noite. Já ao sul de Itaoca, os ventos podem chegar a 60km/h. A informação é da Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia.
Em decorrência dos fortes ventos, a agitação do mar pode provocar ressaca com ondas de 2,5 metros entre o estado do Rio de Janeiro e a Bahia, entre os dias 14 e 16.
Seguindo a previsão, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) haverá uma mudança nas condições de tempo nesta quarta-feira, com queda de temperatura e chuvas na maior parte do estado.
Na Grande Vitória, a temperatura mínima esperada é de 19º C e a máxima de 26º C. O frio mais severo pode ser esperado na região Serrana, com muitas nuvens, chuva e temperaturas que poderão variar entre 12º C e 23º C nas áreas mais elevadas.