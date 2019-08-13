Frente fria traz ventos de até 74km/h e ressaca ao litoral capixaba

Em decorrência dos fortes ventos, a agitação do mar pode provocar ressaca com ondas de 2,5 metros entre o estado do Rio de Janeiro e a Bahia, entre os dias 14 e 16.

Na Grande Vitória, a temperatura mínima esperada é de 19º C e a máxima de 26º C. O frio mais severo pode ser esperado na região Serrana, com muitas nuvens, chuva e temperaturas que poderão variar entre 12º C e 23º C nas áreas mais elevadas.