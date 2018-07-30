Frente fria traz chuva ao Espírito Santo

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Uma frente fria que avança pela Região Sudeste nos próximos dias pode trazer chuva ao Espírito Santo a partir desta terça-feira (31), segundo o Climatempo. O sol deve aparecer no centro-sul do Estado, mas há previsão de chuva a partir da tarde.

De acordo com a instituto, as madrugadas vão ficar menos frias, mas as tardes serão frescas por causa da grande quantidade de nuvens e da chuva.

O tempo pode ficar chuvoso em Vitória na próxima quarta-feira (1). Ainda há previsão de chuva a qualquer hora no centro-leste do Estado.