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Previsão do tempo

Frente fria traz chuva ao Espírito Santo

Em Vitória, a previsão é de que chova já na tarde da próxima quarta-feira (1º)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 19:13

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 19:13

Crédito: Pixabay
Uma frente fria que avança pela Região Sudeste nos próximos dias pode trazer chuva ao Espírito Santo a partir desta terça-feira (31), segundo o Climatempo. O sol deve aparecer no centro-sul do Estado, mas há previsão de chuva a partir da tarde.
De acordo com a instituto, as madrugadas vão ficar menos frias, mas as tardes serão frescas por causa da grande quantidade de nuvens e da chuva.
O tempo pode ficar chuvoso em Vitória na próxima quarta-feira (1). Ainda há previsão de chuva a qualquer hora no centro-leste do Estado.
Já na quinta e sexta, o tempo fica chuvoso no leste e oeste do Espírito Santo devido ao vento marítimo. 

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