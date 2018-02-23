Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do Tempo

Frente fria traz chuva ao ES neste final de semana

A temperatura, por causa da frente fria que se aproxima, não dever ser tão alta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 14:38

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 14:38

Há previsão de chuva forte e muita nebulosidade este final de semana no ES Crédito: Marcelo Prest
O final de semana deverá ser chuvoso em todo Estado. De acordo como o Climatempo, uma frente fria se aproxima do ES e ajuda a manter áreas de instabilidade em todas as regiões. Há previsão de chuva forte e muita nebulosidade.
Neste sábado (24), o tempo segue instável para todos os capixabas e a temperatura, por causa da frente fria que se aproxima, não dever ser tão alta. O sol aparece pouco e há muita possibilidade de chuvas fortes. A máxima esperada é de 26°C e a mínima pode ser de 21°C.
No domingo (25) a frente fria começa a se afastar, mas isso não significa que o sol volte a predominar. O tempo continua com instabilidade e grande chance de chuva forte a qualquer momento do dia. O sol deve aparecer entre nuvens. A temperatura máxima esperada é 27°C e a mínima é 21°C.
Frente fria traz chuva ao ES neste final de semana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados