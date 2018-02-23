Frente fria traz chuva ao ES neste final de semana

Há previsão de chuva forte e muita nebulosidade este final de semana no ES Crédito: Marcelo Prest

O final de semana deverá ser chuvoso em todo Estado. De acordo como o Climatempo, uma frente fria se aproxima do ES e ajuda a manter áreas de instabilidade em todas as regiões. Há previsão de chuva forte e muita nebulosidade.

Neste sábado (24), o tempo segue instável para todos os capixabas e a temperatura, por causa da frente fria que se aproxima, não dever ser tão alta. O sol aparece pouco e há muita possibilidade de chuvas fortes. A máxima esperada é de 26°C e a mínima pode ser de 21°C.

No domingo (25) a frente fria começa a se afastar, mas isso não significa que o sol volte a predominar. O tempo continua com instabilidade e grande chance de chuva forte a qualquer momento do dia. O sol deve aparecer entre nuvens. A temperatura máxima esperada é 27°C e a mínima é 21°C.