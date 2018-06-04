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Previsão do Tempo

Frente fria mantém tempo de 'inverno' no ES

Segundo o Climatempo, há possibilidade de chuvas a qualquer momento até a quarta-feira (6)

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 14:19
Amanhecer na avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Eduardo Degasperi Almeida
O Espírito Santo, que está sob a influência de uma frente fria desde este domingo (03), vai receber uma nova massa de ar a partir desta quarta-feira (6). Segundo o Climatempo, a frente fria que chegou ao Estado no domingo (3) perde força nesta terça-feira (5), mas o breve período com a temperatura mais elevada dá lugar para o novo fenômeno na quarta. Há possibilidade de chuvas.
Nesta segunda (4) o tempo deve ficar instável, principalmente no litoral capixaba, e pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento do dia. Na Grande Vitória a temperatura máxima pode chegar a 25°C e a mínima esperada é de 20°C.
Apesar da manhã fria, não houve recorde de queda na temperatura. O local que registrou a menor temperatura foi o município de Santa Teresa, Região Serrana do Estado, com 13,7°C às 7h.
A previsão do Climatempo é que a terça-feira seja de temperaturas mais altas, mas a possibilidade de chuva não diminui por conta da passagem de uma nova frente fria na quarta.
Nesta terça (5) a temperatura deve variar de 26°C a 17°C e, na quarta, a máxima pode chegar a 29°C e a mínima prevista é de 18°C.

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