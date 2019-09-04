Home
Frente fria e chuva chegam ao ES nesta quinta-feira (04)

Frente fria e chuva chegam ao ES nesta quinta-feira (04)

De acordo com o Incaper, as nuvens aumentam e a temperatura diminui, com previsão de chuva nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e em trechos do Nordeste capixaba

Isabella Arruda

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 19:59

 - Atualizado há 6 anos

Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Depois de uma quarta-feira (04) ensolarada e bastante quente, a promessa do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é de chegada de uma frente fria nesta quinta-feira (05).

 De acordo com o Incaper, as nuvens aumentam e a temperatura diminui, com previsão de chuva nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e trechos do Nordeste capixaba.

> Marinha alerta para ondas de até 4 metros e ventos no litoral do ES

Grande Vitória

Para esta quinta-feira (05), a previsão é de que a temperatura varie entre 18 ºC e 28 ºC, sendo que na capital a máxima não deverá ultrapassar os 27 ºC.

Região Sul

Nas áreas mais elevadas da região sul do Espírito Santo, a expectativa será de mínima de 14º C e máxima de 23 ºC.

Sexta-feira (05)

Para a sexta o clima pode ficar ainda mais instável na Grande Vitória, com muitas nuvens e chuva ocasional. A temperatura mínima deverá atingir os 18 ºC e a máxima 25 ºC.

Já nas áreas altas da região sul do Estado, que deverá ter as menores temperaturas registradas para o dia, a temperatura poderá variar entre 12 ºC e 20 ºC.

