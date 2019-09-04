Frente fria e chuva chegam ao ES nesta quinta-feira (04)

Publicado em 4 de setembro de 2019 às 19:59
Depois de uma quarta-feira (04) ensolarada e bastante quente, a promessa do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) é de chegada de uma frente fria nesta quinta-feira (05).
De acordo com o Incaper, as nuvens aumentam e a temperatura diminui, com previsão de chuva nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e trechos do Nordeste capixaba.
Grande Vitória
Para esta quinta-feira (05), a previsão é de que a temperatura varie entre 18 ºC e 28 ºC, sendo que na capital a máxima não deverá ultrapassar os 27 ºC.
Região Sul
Nas áreas mais elevadas da região sul do Espírito Santo, a expectativa será de mínima de 14º C e máxima de 23 ºC.
Sexta-feira (05)
Para a sexta o clima pode ficar ainda mais instável na Grande Vitória, com muitas nuvens e chuva ocasional. A temperatura mínima deverá atingir os 18 ºC e a máxima 25 ºC.
Já nas áreas altas da região sul do Estado, que deverá ter as menores temperaturas registradas para o dia, a temperatura poderá variar entre 12 ºC e 20 ºC.
