Frente fria e chuva chegam ao ES nesta quinta-feira (04)

Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo com o Incaper, as nuvens aumentam e a temperatura diminui, com previsão de chuva nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e trechos do Nordeste capixaba.

Grande Vitória

Para esta quinta-feira (05), a previsão é de que a temperatura varie entre 18 ºC e 28 ºC, sendo que na capital a máxima não deverá ultrapassar os 27 ºC.

Região Sul

Nas áreas mais elevadas da região sul do Espírito Santo, a expectativa será de mínima de 14º C e máxima de 23 ºC.

Sexta-feira (05)

Para a sexta o clima pode ficar ainda mais instável na Grande Vitória, com muitas nuvens e chuva ocasional. A temperatura mínima deverá atingir os 18 ºC e a máxima 25 ºC.