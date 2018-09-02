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PREVISÃO DO TEMPO

Frente fria chega ao Espírito Santo na próxima terça-feira (4)

Temperaturas devem cair mais bruscamente na quarta-feira (5), segundo previsão do Inmet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2018 às 18:58

Publicado em 02 de Setembro de 2018 às 18:58

Chuva deve chegar na terça-feira ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ
O clima no Espírito Santo deve mudar nos próximos dias. Diferente da manhã ensolarada deste domingo (4), com temperaturas batendo entre 11ºC e 33ºC, o capixaba vai lidar com dias mais nublados. Segundo o Incaper, uma frente fria avançará pelo Sul do Estado, na terça-feira (4), ocasionando muita nebulosidade e queda nas temperaturas.
De acordo com o órgão, haverá previsão de chuva em alguns momentos da terça-feira em todas as regiões do Espírito Santo. O vento deve soprar com moderada intensidade no litoral capixaba. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que os termômetros marquem entre 13ºc e 31ºc.
Já a quarta-feira (5) será com muita nebulosidade e, mesmo com algumas aberturas de sol, a previsão do Incaper é de chuva em alguns momentos em todas as regiões do Estado. A previsão do é que as temperaturas caiam mais ainda, ficando entre 10ºC e 24ºC,s egundo o Inmet. Na quinta-feira (6), o clima deve se manter ameno, com o dia nublado e termômetros marcando entre 25ºC e 10ºC.

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