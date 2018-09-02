Frente fria chega ao Espírito Santo na próxima terça-feira (4)

Chuva deve chegar na terça-feira ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

O clima no Espírito Santo deve mudar nos próximos dias. Diferente da manhã ensolarada deste domingo (4), com temperaturas batendo entre 11ºC e 33ºC, o capixaba vai lidar com dias mais nublados. Segundo o Incaper, uma frente fria avançará pelo Sul do Estado, na terça-feira (4), ocasionando muita nebulosidade e queda nas temperaturas.

De acordo com o órgão, haverá previsão de chuva em alguns momentos da terça-feira em todas as regiões do Espírito Santo. O vento deve soprar com moderada intensidade no litoral capixaba. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que os termômetros marquem entre 13ºc e 31ºc.