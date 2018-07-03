Frente fria chega ao ES com ventos e chuva nesta quarta

Chegada de frente fria muda o tempo no Estado Crédito: Vitor Jubini

Um frente fria chega ao Espírito Santo trazendo ventos e chuva nesta quarta-feira (4). Segundo o Climatempo, o dia deve começar ensolarado, mas a previsão muda durante o dia. Para a semana, no entanto, não há previsão de chuva forte.

No começo da tarde desta quarta podem ocorrer rajadas de vento de até 50 km/h e há também o aumento de nuvens por conta da aproximação de uma frente fria que chega do mar.

No litoral capixaba, incluindo a Capital, há previsão de pancadas de chuva fraca entre a tarde e a noite. A temperatura deve variar entre 20ºC e 27°C.

Na quinta-feira (5) o dia deve amanhecer nublado, mas a instabilidade causada pela frente fria se afasta e o tempo abre até o período da tarde. A temperatura varia entre 19ºC e 28°C. Não há previsão de chuva para o resto da semana.