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Previsão do tempo

Frente fria acompanhada de ventos e chuva chega ao ES no domingo

O Climatempo afirma que uma forte frente fria, que atingirá várias regiões do País, também chega ao ES no domingo (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 13:39

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 13:39

Rajadas de vento podem chegar a até 60 km/h no ES Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo
Mais um final de semana chegando e, para os 'praieiros' de plantão, uma boa notícia. O sábado (25) será de sol. Entretanto, o Climatempo afirma que uma forte frente fria, que deve atingir várias regiões do Brasil, também chega ao Espírito Santo no domingo (26) à tarde e que, antes da frente fria, ventos com rajadas de até 60 km/h podem atingir o Estado.
Nesta sexta-feira (24), apenas em São Mateus, Norte do ES, há expectativa de chuva. Nas demais regiões, o sol predomina e, em Vitória, a temperatura pode variar entre 19°C e 30°.
O sábado deve ser ensolarado em todo Estado e deve fazer calor. A máxima esperada é de 31°C e a mínima pode chegar a 19°C.
VENTOS E FRENTE FRIA
No domingo (26), a chegada de uma frente fria, que deve atingir também o ES, além do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, entre outros estados, pode provocar alguns eventos de tempo severo, como explica o Climatempo, e chuvas intensas com raios a partir da tarde.
Além disso, rajadas de vento que podem ser de 40 a 60 km/h devem antecipar a chega da frente fria. A temperatura máxima deve chegar a 30°C e a mínima a 20°C.
Este sistema vai deixar o tempo instável também na segunda-feira (27), fazendo a temperatura cair. A máxima esperada é de 25°C e mínima de 19°C.
Frente fria acompanhada de ventos e chuva chega ao ES no domingo

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