Fotojornalismo: amigos e familiares se despedem de Luiz Buaiz

O corpo do médico, empresário e ex-deputado federal Luiz Buaiz foi enterrado por volta do meio-dia deste domingo (3) no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória . Antes disso, desde as 8h, foi velado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, na Enseada do Suá, e recebeu suas últimas homenagens.

Luiz morreu na manhã deste sábado (2) de carnaval, aos 97 anos, vítima de complicações respiratórias. Ele deixa dois filhos, quatro netos e dois bisnetos.

Há pouco mais de um mês, de acordo com o médico particular dele - doutor Michel Assbu -, Luiz sofreu uma queda e, de lá para cá, precisou até colocar uma prótese no quadril para tratar uma fratura no fêmur ocasionada pelo impacto.

FAMÍLIA E AMIGOS LAMENTAM A PERDA

Bem humorado, contador de piadas, incansável e que pensava muito no próximo. É assim que o descreve sua sobrinha Angela Buaiz. "Meu tio viveu bem, fazendo o bem. Ajudou muito as pessoas dentro e fora do hospital, sem se importar quem eram. Um homem que teve uma história linda, tanto na vida pessoal quanto profissional. Sempre presente na nossa família, foi um segundo pai pra mim. Obviamente estamos tristes com essa perda, mas sabemos que ele amou e foi muito amado", lembra.

Sobrinho de Luiz, o empresário Marcus Buaiz homenageou o tio com um post no Instagram. Veja:

O governador Renato Casagrande também lamentou a perda com um tuíte. Confira:

BIOGRAFIA

Em 2012, a escritora Sandra Medeiros fez um livro contando a história de Luiz, que foi de sua formatura em Medicina, em 1946 na Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, até sua posse como deputado federal, passando por toda sua dedicação à Santa Casa de Misericórdia de Vitória, por exemplo, na ocasião em que foi provedor do local, em meados de 1983.

Luiz dividiu sua vida pública com a política e em 1988 chegou a ser presidente do diretório municipal do Partido da Frente Liberal (PFL) em Vitória. Ainda em 1993 se tornou secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, no governo de Albuíno Azeredo - entre 1991 e 1995 -, assumindo como deputado federal em fevereiro de 1995, já filiado ao Partido Democrático Brasileiro (PDT).

Luciana Oliveira Buaiz Santos, Luiz e Alexandre Buaiz Crédito: Mônica Zorzanelli/Arquivo GZ/30/08/2012

Casado com Gláucia Menecutt de Oliveira, Luiz teve dois filhos: Alexandre e Luciana. Alexandre chegou a seguir os passos do pai e foi vereador de Vitória pelo PTB de 1989 a 1996.

REGISTRO MAIS ANTIGO DO CRM-ES

O médico foi um dos fundadores do Conselho Regional de Medicina (CRM) no Espírito Santo e, no Estado, era o médico com o registro mais antigo do órgão.