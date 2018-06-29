Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia dos pescadores

FOTOJORNALISMO: a puxada de rede em Itapoã

Ensaio mostra a 'dança' diária para capturar peixes do mar no Dia dos Pescadores

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 01:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 01:51
Para marcar o Dia do Pescador, que é comemorado hoje, o fotógrafo de A GAZETA Vitor Jubini percorreu a praia de Itapoã, em Vila Velha, registrando a puxada de rede feita pelos pescadores que vivem na comunidade local.
As imagens mostram grupos de pescadores na lida diária, tirando do mar centenas de peixes.
O Dia do Pescador, instituído em homenagem a São Pedro, padroeiro desses profissionais, também é celebrado hoje.
Além de São Pedro, hoje se celebra o Dia de São Paulo. Acredita-se que os dois santos foram apóstolos de Jesus Cristo e foram chamados por Ele para serem pescadores de homens.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados