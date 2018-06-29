FOTOJORNALISMO: a puxada de rede em Itapoã

Para marcar o Dia do Pescador, que é comemorado hoje, o fotógrafo de A GAZETA Vitor Jubini percorreu a praia de Itapoã, em Vila Velha, registrando a puxada de rede feita pelos pescadores que vivem na comunidade local.

As imagens mostram grupos de pescadores na lida diária, tirando do mar centenas de peixes.

O Dia do Pescador, instituído em homenagem a São Pedro, padroeiro desses profissionais, também é celebrado hoje.