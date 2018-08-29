Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prêmio Marssey Ferguson

Fotógrafo da Rede Gazeta ganha prêmio nacional de jornalismo

Foto foi feita durante a greve dos caminhoneiros. Ricardo Medeiros disputou com finalistas do jornal Metrópoles, de Brasília, e do jornal Folha de Londrina, do Paraná

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 17:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 17:42
Sem ração para dar aos animais, avicultores doaram galinhas e ovos em frente à Assembleia Legislativa, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O fotógrafo Ricardo Medeiros, da Rede Gazeta, venceu o Prêmio Massey Ferguson de Jornalismo. A premiação aconteceu nesta quarta-feira (29), em Porto Alegre (RS), e premiou trabalhos jornalísticos com o tema agronegócio. Medeiros disputou com finalistas do jornal Metrópoles, de Brasília, e do jornal Folha de Londrina, do Paraná.
O trabalho de Ricardo Medeiros, intitulado "Dia de comer galinha", foi publicado no jornal Notícia Agora e também no Gazeta Online, veículos da Rede Gazeta, e trazia a imagem de dezenas de pessoas na disputa por um pente de ovos, em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, durante a greve dos caminhoneiros.
> Greve dos caminhoneiros: sem ração, avicultores doam galinhas em Vitória
> GALERIA | Avicultores doam ovos e galinhas em Vitória
"CENA DE COMOÇÃO"
Fotógrafo da Rede Gazeta há 19 anos, Medeiros relembra o que viu naquele 25 de maio de 2018, quando avicultores de Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Estado, decidiram doar galinhas e ovos porque não tinham mais ração para mantê-las vivas.
"Aquilo foi uma cena de comoção que eu presenciei. A expressão das pessoas estava exatamente como na foto, a gente via o povo sofrido. Aquilo ali reflete essa questão social do Brasil, o estado em que o país se encontra hoje. A foto tinha uma mão negra e uma mão branca, simbolizando todas as raças e a dificuldade que Brasil se encontra hoje, com 13 milhões de desempregados. Ali você não via ninguém rindo, o povo estava sofrido mesmo", recorda.
Na sexta-feira (24), outro fotógrafo da Rede Gazeta também recebeu prêmio nacional de jornalismo. Com uma foto publicada na série especial sobre "A Vida no Lixo", Marcelo Prest venceu o Prêmio Anamatra de Direitos Humanos.  

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Giardino Florença, empreendimento da MRV na Serra, terá condições promocionais
Feirão na Serra tem condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida
Imagem de destaque
5 dicas para fortalecer o vínculo com o pet e reduzir o estresse
Imagem de destaque
Como são os taurinos? Confira as características do signo de Touro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados