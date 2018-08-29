Fotógrafo da Rede Gazeta ganha prêmio nacional de jornalismo

O fotógrafo Ricardo Medeiros, da Rede Gazeta, venceu o Prêmio Massey Ferguson de Jornalismo. A premiação aconteceu nesta quarta-feira (29), em Porto Alegre (RS), e premiou trabalhos jornalísticos com o tema agronegócio. Medeiros disputou com finalistas do jornal Metrópoles, de Brasília, e do jornal Folha de Londrina, do Paraná.

Fotógrafo da Rede Gazeta há 19 anos, Medeiros relembra o que viu naquele 25 de maio de 2018, quando avicultores de Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Estado, decidiram doar galinhas e ovos porque não tinham mais ração para mantê-las vivas.

"Aquilo foi uma cena de comoção que eu presenciei. A expressão das pessoas estava exatamente como na foto, a gente via o povo sofrido. Aquilo ali reflete essa questão social do Brasil, o estado em que o país se encontra hoje. A foto tinha uma mão negra e uma mão branca, simbolizando todas as raças e a dificuldade que Brasil se encontra hoje, com 13 milhões de desempregados. Ali você não via ninguém rindo, o povo estava sofrido mesmo", recorda.