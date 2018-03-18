Fortes chuvas deixam famílias desalojadas em Alfredo chaves

Chuva provoca queda de pontes em Alfredo Chaves. Três famílias ficaram desabrigadas Crédito: Defesa Civil de Alfredo Chaves

Três familiares ficaram desalojadas e estão abrigadas na casa de parentes em Afonso Cláudio, após as fortes chuvas que atingiram a região Sul do Espírito Santo neste sábado (17). De acordo com a defesa civil do município, duas pontes foram arrancadas e estradas rurais ficaram interrompidas por queda de barreiras e árvores.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Aldinei Cardoso da Silva, o Rio Benevente, que corta o município, transbordou em vários pontos da área rural e inundou várzeas e estradas vicinais, o que comprometeu o acesso às comunidades em diversos pontos. A Estação de Tratamento Água do distrito de Sagrada Família, está com o abastecimento reduzido a 50% devido as enxurradas. O SAAE já esteve no local para verificar a situação e pede que a comunidade economize água, até que o abastecimento seja normalizado.

A ponte localizada na Rodovia Costa Agostinho que dá acesso ao distrito de Sagrada Família, às comunidades de Rio Veado, Caco de Ponte, Quinto Território e a várias outras localidades do interior, foi carregada pela enchente. Outra ponte que dá acesso ao distrito de Caco do Pote, há nove quilômetros da sede do município, também foi arrastada pela correnteza.

Trabalhamos nesse final de semana para recuperar alguns trechos. Foram desobstruídos acessos alternativos para os moradores das comunidades que tiveram as pontes levadas, disse o coordenador da Defesa Civil, Aldinei Cardoso da Silva.

A Defesa Civil orienta a população para que fiquem em alerta, principalmente quem mora nas encostas e próximo a rios e córregos. Em caso de mau tempo e outros problemas, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo tel: 193 e a Defesa Civil Municipal pelo número de celular: (27) 9 8134  2415.