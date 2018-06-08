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Chuva no ES

Forte chuva atinge a Grande Vitória

Apesar da intensidade, ela não durou muito tempo; como não havia previsão de chuva para a Grande Vitória, muita gente foi pega de surpresa e teve que 'se virar' com o que deu para se proteger da água

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 20:06
A chuva pegou os capixabas de surpresa na tarde desta sexta-feira (8) Crédito: Vitor Jubini
Após uma manhã abafada, uma forte chuva atingiu a Grande Vitória na tarde desta sexta-feira (8), pegando muita gente de surpresa. Quem estava no meio da rua e sem sobrinha tentou se virar com o que deu. Teve até sacola utilizada como capa de chuva. Veja registros do fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta:
 Apesar da intensidade da chuva, ela não durou muito tempo. Segundo o Climatempo, o avanço de uma frente fria espalhou nuvens carregadas pelo centro-sul do Estado e colaborou para o pancadão de "chuva surpresa" na Grande Vitória. Pelo menos até sábado (9), a chuva deve continuar no Espirito Santo. A temperatura pode variar entre 19º C e 29º C.

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