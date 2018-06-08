Forte chuva atinge a Grande Vitória

Após uma manhã abafada, uma forte chuva atingiu a Grande Vitória na tarde desta sexta-feira (8), pegando muita gente de surpresa. Quem estava no meio da rua e sem sobrinha tentou se virar com o que deu. Teve até sacola utilizada como capa de chuva. Veja registros do fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta:
Apesar da intensidade da chuva, ela não durou muito tempo. Segundo o Climatempo, o avanço de uma frente fria espalhou nuvens carregadas pelo centro-sul do Estado e colaborou para o pancadão de "chuva surpresa" na Grande Vitória. Pelo menos até sábado (9), a chuva deve continuar no Espirito Santo. A temperatura pode variar entre 19º C e 29º C.